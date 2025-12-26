"Для детей создали магию": Злата Огневич и Никита Алексеев посетили "Веселые старты. Новогодние приключения Котигорошка", организованные Фондом Рината Ахметова

Видео дня

На днях в Киеве произошло настоящее новогоднее чудо – "Веселые старты. Новогодние приключения Котигорошка". Детское мероприятие организовал Фонд Рината Ахметова в рамках традиционной Новогодней акции программы "Ринат Ахметов – Детям!". Уже 25 лет она является символом заботы и поддержки. Участие в нем приняли дети из уязвимых категорий, которыми занимается Фонд совместно с ОО "Сердце Азовстали".

В этом году новогодние активности прошли в формате сказки с играми с участием украинских певцов Златы Огневич и Никиты Алексеева. Звездные гости активно общались с детьми, а затем устроили концерт, который создал сказочную атмосферу. Злата Огневич поделилась своими эмоциями от события и отметила, что счастлива видеть радостных детей и слышать детский смех.

"Я очень благодарна Фонду Рината Ахметова за то, что он постоянно помогает детям, дарит им свою любовь и заботу. Пока мы будем протягивать руку помощи тем, кто в ней нуждается, у нас все будет хорошо. Я хочу вам всем и каждому пожелать больше света в вашем сердце и больше добра", – говорит певица.

Никита Алексеев рассказал, что атмосфера мероприятия "Веселые старты. Новогодние приключения Котигорошка" даже его самого будто перенесла в детство, где царит вера в магию и чудеса.

"Здесь сегодня создали для детей настоящую магию, чудо. И это очень важно. Я сам вернулся в детство, вспоминая, как важно было участвовать в таких веселых мероприятиях. Неважным было место – главное участие и радость. Хочется, чтобы они надолго запомнили эти моменты радости и настоящего счастья", – подчеркнул певец.

Маленькие участники мероприятия говорят, что новогодние активности прошли весело и познавательно. Дети прыгали, устраивали танцевальные батлы, участвовали в веселых играх и получили новогодние подарки. Каждый маленький участник получил свою порцию радости, смеха и незабываемых эмоций.

Программа "Ринат Ахметов – Детям" реализует проекты, которые всесторонне поддерживают мальчиков и девочек, чье детство было отобрано из-за российской агрессии. Благодаря программе дети проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовывать свои мечты. За время работы помощь Фонда охватила более 6 млн детей.

Частью масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям" является Новогодняя акция – традиция, которая непрерывно длится уже 25 лет. Команда Фонда организовывает новогодние активности для детей из уязвимых категорий, а также для тех, кто пострадал от последствий войны России против Украины. Больше по ссылке.