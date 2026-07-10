УкраїнськаУКР
русскийРУС

Директор по персоналу ДТЭК Семич вошла в рейтинг лучших HR-директоров 2026 года

Мария Шевчук
Новости. Общество
1 минута
168
Семич заняла 3-е место в рейтинге «Лучшие HR-директора 2026 года»
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Директор по персоналу компании ДТЭК Елена Семич вошла в число лучших HR-директоров 2026 года.

Об этом свидетельствует рейтинг издания delo.ua.

Согласно ему, Семич заняла 3-е место в рейтинге "Лучшие HRD 2026 года".

Отмечается, что финалистами рейтинга топ-50 HRD стали те кандидаты, которые, по оценкам жюри, входят в элиту профессионалов в области управления человеческим капиталом страны.

В рейтинге отмечается, что в целом за звание лидера профессии HR боролись более 100 участников.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова вошла в топ-5 лучших работодателей для ветеранов.

УкраинаДТЭКрейтингукраинцы
Редакционная политика