Директор по персоналу ДТЭК Семич вошла в рейтинг лучших HR-директоров 2026 года
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Директор по персоналу компании ДТЭК Елена Семич вошла в число лучших HR-директоров 2026 года.
Об этом свидетельствует рейтинг издания delo.ua.
Согласно ему, Семич заняла 3-е место в рейтинге "Лучшие HRD 2026 года".
Отмечается, что финалистами рейтинга топ-50 HRD стали те кандидаты, которые, по оценкам жюри, входят в элиту профессионалов в области управления человеческим капиталом страны.
В рейтинге отмечается, что в целом за звание лидера профессии HR боролись более 100 участников.
Ранее ДТЭК Рината Ахметова вошла в топ-5 лучших работодателей для ветеранов.