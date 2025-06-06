Динамика изменилась: опрос показал, сколько еще времени украинцы готовы нести бремя войны

Около 60% украинцев готовы нести бремя войны так долго, сколько это потребуется. Этот показатель сейчас меньше, чем он был в период с начала полномасштабного вторжения и до мая прошлого года, после которого началось снижение.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 15 мая по 3 июня. В то же время опрос показал интересную тенденцию: по сравнению с мартом этого года количество украинцев, готовых терпеть войну до победы, ощутимо возросло.

В КМИС отметили, что задают респондентам вопрос "Сколько еще времени Вы готовы терпеть войну?" регулярно с самого начала полномасштабного вторжения.

И вплоть до мая 2024 года большинство украинцев – 71-73% – утверждали, что готовы нести бремя войны столько, сколько потребуется. Тех, кто чувствовал в себе силы терпеть войну около года, в разные периоды насчитывалось от 2 до 5%, а тех, кто чувствовал в себе запас прочности максимум на полгода – от 12 до 21%.

Меняться ситуация начала в период между маем и октябрем прошлого года. За это время количество тех, кто был готов терпеть, сколько понадобится, сократилось до 63%. Тенденция сохранялась до марта, когда о такой готовности заявили всего 54% респондентов.

Однако, похоже, что с марта по май у части украинцев открылось "второе дыхание".

"Между мартом и маем-началом июня 2025 года показатель вырос и сейчас 60% украинцев утверждают, что они "готовы терпеть столько, сколько будет необходимо". Еще 6% готовы терпеть 1 год, то есть относительно долгий период. При этом говорят о том, что готовы терпеть более короткий период (несколько месяцев или полгода) – 20% (в марте 2025 года было 24%). Остальные 14% не смогли определиться со своим ответом", – отметили в КМИС.

Количество тех, кто готов терпеть, выросло во всех регионах. Несколько выбивается из общей картины восток, который больше всего сейчас страдает от боевых действий и где этот вариант ответа выбрали 51%. И даже в восточных регионах по сравнению с мартом этого года увеличилось количество тех, кто сохраняет стойкость и готов к длительному сопротивлению.

В остальных же регионах этот показатель составляет 60-62%.

В то же время, в отличие от российских тенденций, где процент поддержки агрессивной войны прямо зависит от возраста и где самыми ярыми сторонниками "СВО" являются пенсионеры, в Украине готовы к длительному сопротивлению врагу более половины опрошенных во всех возрастных категориях.

"Полномасштабное вторжение продолжается уже более трех лет. Интенсивность и непосредственных боевых действий, и воздушного террора не только не снижается, а и становится сильнее. При этом с начала 2025 года в США – стратегическом партнере Украины – новая администрация, чьи заявления и действия вызывают удивление и часто неодобрение значительной части украинцев. Некоторые могли ожидать, что под давлением этих обстоятельств устойчивость украинцев может пошатнуться. Однако мы видим, что украинцы продолжают демонстрировать чрезвычайную стойкость и сохраняют волю к продолжению сопротивления. Наши союзники и враги должны осознавать, что хотя украинцы и хотят мира, но украинцы не пойдут на капитуляцию", – прокомментировал результаты опроса исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Участие в опросе приняли 1011 респондентов в возрасте 18 лет и старше, которые на момент проведения исследования проживали на подконтрольной территории

Напомним, ранее социологи обнародовали результаты опроса о том, как украинцы относятся к различным вариантам мирных планов и какой готовы поддержать.

Также стало известно, что более половины украинцев не готовы уступить России территории и отказаться от прозападного вектора.

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