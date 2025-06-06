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Динамика изменилась: опрос показал, сколько еще времени украинцы готовы нести бремя войны

Лилия Рагуцкая
Новости. Общество
3 минуты
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Динамика изменилась: опрос показал, сколько еще времени украинцы готовы нести бремя войны

Около 60% украинцев готовы нести бремя  войны так долго, сколько это потребуется. Этот показатель сейчас меньше, чем он был в период с начала полномасштабного вторжения и до мая прошлого года, после которого началось снижение.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 15 мая по 3 июня. В то же время опрос показал интересную тенденцию: по сравнению с мартом этого года количество украинцев, готовых терпеть войну до победы, ощутимо возросло.

В КМИС отметили, что задают респондентам вопрос "Сколько еще времени Вы готовы терпеть войну?" регулярно с самого начала полномасштабного вторжения.

И вплоть до мая 2024 года большинство украинцев – 71-73% – утверждали, что готовы нести бремя войны столько, сколько потребуется. Тех, кто чувствовал в себе силы терпеть войну около года, в разные периоды насчитывалось от 2 до 5%, а тех, кто чувствовал в себе запас прочности максимум на полгода – от 12 до 21%.

Меняться ситуация начала в период между маем и октябрем прошлого года. За это время количество тех, кто был готов терпеть, сколько понадобится, сократилось до 63%. Тенденция сохранялась до марта, когда о такой готовности заявили всего 54% респондентов.

Однако, похоже, что с марта по май у части украинцев открылось "второе дыхание".

"Между мартом и маем-началом июня 2025 года показатель вырос и сейчас 60% украинцев утверждают, что они "готовы терпеть столько, сколько будет необходимо". Еще 6% готовы терпеть 1 год, то есть относительно долгий период. При этом говорят о том, что готовы терпеть более короткий период (несколько месяцев или полгода) – 20% (в марте 2025 года было 24%). Остальные 14% не смогли определиться со своим ответом", – отметили в КМИС.

Динамика изменилась: опрос показал, сколько еще времени украинцы готовы нести бремя войны

Количество тех, кто готов терпеть, выросло во всех регионах. Несколько выбивается из общей картины восток, который больше всего сейчас страдает от боевых действий и где этот вариант ответа выбрали 51%. И даже в восточных регионах по сравнению с мартом этого года увеличилось количество тех, кто сохраняет стойкость и готов к длительному сопротивлению.

В остальных же регионах этот показатель составляет 60-62%.

Динамика изменилась: опрос показал, сколько еще времени украинцы готовы нести бремя войны

В то же время, в отличие от российских тенденций, где процент поддержки агрессивной войны прямо зависит от возраста и где самыми ярыми сторонниками "СВО" являются пенсионеры, в Украине готовы к длительному сопротивлению врагу более половины опрошенных во всех возрастных категориях.

Динамика изменилась: опрос показал, сколько еще времени украинцы готовы нести бремя войны

"Полномасштабное вторжение продолжается уже более трех лет. Интенсивность и непосредственных боевых действий, и воздушного террора не только не снижается, а и становится сильнее. При этом с начала 2025 года в США – стратегическом партнере Украины – новая администрация, чьи заявления и действия вызывают удивление и часто неодобрение значительной части украинцев. Некоторые могли ожидать, что под давлением этих обстоятельств устойчивость украинцев может пошатнуться. Однако мы видим, что украинцы продолжают демонстрировать чрезвычайную стойкость и сохраняют волю к продолжению сопротивления. Наши союзники и враги должны осознавать, что хотя украинцы и хотят мира, но украинцы не пойдут на капитуляцию", – прокомментировал результаты опроса исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Участие в опросе приняли 1011 респондентов в возрасте 18 лет и старше, которые на момент проведения исследования проживали на подконтрольной территории

Напомним, ранее социологи обнародовали результаты опроса о том, как украинцы относятся к различным вариантам мирных планов и какой готовы поддержать.

Также стало известно, что более половины украинцев не готовы уступить России территории и отказаться от прозападного вектора.

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