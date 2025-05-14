Как украинцы относятся к разным вариантам мирных планов и какой готовы поддержать: результаты опроса

82% украинцев категорически не поддерживает мирный план страны-агрессора России в войне против Украины. В то же время только 29% граждан соглашаются с условным планом США.

Видео дня

Об этом говорится в результатах всеукраинского опроса от Киевского международного института социологии (КМИС). 51% опрошенных соглашаются с совместным планом Европы и Украины.

Отмечается, что респондентам случайным образом предлагался только один из трех сценариев. При этом не разглашалось, является ли этот план инициативой США, совместным проектом Европы и Украины или предложением России, поскольку указание авторства могло бы значительно повлиять на мнение опрашиваемых.

Таким образом, респондентам озвучивались исключительно условия плана, после чего их просили оценить общую приемлемость предложенного варианта. Ниже представлены мирные планы.

Условный план США:

– группа европейских государств, но без США, дают Украине гарантии безопасности;

– Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями;

– США официально признает Крым частью России;

– Украина движется к вступлению в ЕС;

– США и Европа отменяют все санкции против России.

Условный план Европы и Украины:

– Украина получает надежные гарантии безопасности от Европы и США;

– Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями, но Украина и мир официально этого не признают;

– Украина движется к вступлению в ЕС;

– после установления устойчивого мира США постепенно смягчает свои санкции против России.

Условный план России:

– Украина должна существенно сократить армию и ограничить вооружение;

– Украина навсегда отказывается от членства в НАТО;

– под контроль России переходят города Херсон, Запорожье и вообще вся территория Донецкой, Запорожской, Херсонской областей;

– Украина официально признает все оккупированные территории частью России и навсегда отказывается от них;

– Украина движется к вступлению в ЕС;

– США и Европа отменяют все санкции против России.

Согласно результатам, во-первых, подавляющее большинство украинцев, а именно 82%, решительно отвергают российский план мирного урегулирования. Лишь 10% опрошенных выразили готовность принять требования страны-агрессора.

Во-вторых, условный план США может быть приемлем для 29% респондентов, причем многие из них отмечают сложность этого варианта. Однако большинство, 61%, считают его абсолютно неприемлемым.

В-третьих, значительно большую поддержку получает совместный план Европы и Украины. В этом случае 51% украинцев готовы поддержать его, хотя и без особого энтузиазма. В то же время 40% считают этот совместный план абсолютно неприемлемым.

"За последние несколько дней значительно интенсифицировался путь дипломатических переговоров, и мы видим предложения и контрпредложения от разных сторон. На момент подготовки публикации остро обсуждаются возможные прямые переговоры между Украиной и Россией 15 мая в Стамбуле, в частности между В. Зеленским и В. Путиным", – отметил исполнительный директор КМИС А. Грушецкий в комментарии к результатам опроса.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство граждан Украины (77%) положительно относится к предложению о 30-дневном перемирии с Россией. Однако немногие верят, что это реальное начало пути к миру на приемлемых условиях. В то же время украинцы называют категорически неприемлемыми требования страны-агрессора, которые та ставит относительно временного прекращения огня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!