Более половины украинцев не готовы уступить России территории и отказаться от прозападного вектора - опрос

Большинство украинцев не поддерживают никаких уступок России - ни территориальных, ни стратегических. Граждане убеждены, что мир не должен достигаться ценой потерь для Украины, а любые компромиссы с агрессором лишь создают угрозу новой войны в будущем.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Центр Разумкова совместно с Киевским форумом по безопасности. Исследование демонстрирует высокий уровень принципиальности общества и готовность украинцев защищать государственный суверенитет даже в сверхсложных условиях полномасштабной войны.

Даже несмотря на усталость от боевых действий, большинство респондентов выступают категорически против любых уступок – ни в вопросе территорий, ни в отказе от курса на интеграцию с Европой.

Впрочем, часть опрошенных готова к компромиссам: 14,7% считают, что ради мира можно отказаться от прозападного вектора, а еще 11,1% допускают возможность территориальных уступок – в частности по временно оккупированным регионам. Еще 17,4% респондентов не смогли определиться с позицией.

В то же время 75,7% украинцев верят в победу над Россией.

Среди них:

29,8% считают победой полное освобождение украинских земель и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года;

считают победой полное освобождение украинских земель и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года; 21,4% видят победу в разгроме российской армии и содействии распаду РФ изнутри;

видят победу в разгроме российской армии и содействии распаду РФ изнутри; 20,7% считают успешным результатом возвращение под контроль территорий, оккупированных после 24 февраля 2022 года – то есть без Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

Напомним, большинство граждан Украины (77%) с позитивом относятся к предложению о 30-дневном перемирии с Россией. Однако немногие верят, что это является реальным началом пути к миру на приемлемых условиях. В то же время украинцы называют категорически неприемлемыми требования агрессора, которые тот ставит относительно временного прекращения огня. Такие результаты показал опрос общественного мнения, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 50% опрошенных украинцев выразили убеждение, что Украина ни при каких обстоятельствах не должна отказываться от своих территорий, даже если из-за этого война с РФ продлится дольше. Опрос провели на фоне резкого обострения отношений Украины и США, а также ощутимого давления на наше государство.

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