День возможностей и рисков: Львы, действуйте, а Весы могут получить долгожданный ответ – гороскоп на 23 сентября

В среду, 23 сентября, Луна в Водолее гарантирует успешный день. Она поможет нам выбрать правильные решения и укрепит уверенность в себе во время различных разговоров и переговоров. День благоприятен для различных социальных и романтических дел, так как Солнце сегодня входит в Весы и помогает нам принимать решения о будущем. Мы также будем более дружелюбны, чем обычно, к окружающим и будем обсуждать более личные вопросы. После обеда также будут удачные покупки, забота о комфорте и здоровье.

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Астрологи обещают, что вечер обеспечит идеальную энергию для свиданий или разговоров о чувствах, так как мы сможем преодолеть различные предрассудки, пишет Vogue.

Овен

Не злитесь, если кто-то критикует ваши взгляды или решения. Вместо того чтобы тратить время на споры, спокойно занимайтесь своими делами. Солнце в оппозиции способствует наведению порядка в различных сферах вашей жизни, создавая ощущение, что у вас появилось больше места для новых начинаний. Не считайте калории после обеда, ведь любимая еда поднимет вам настроение. Расслабьтесь и займитесь хобби, а Юпитер в трине будет поддерживать ваше хорошее настроение.

Телец

Вы почувствуете прилив энергии и докажете, что можете делать все быстрее и лучше. Однако постарайтесь быть немного спокойнее и, прежде всего, не критикуйте своих коллег. Квадрат Луны означает, что кто-то может обидеться, если вы укажете на его ошибки. Во второй половине дня стоит заняться домашними и семейными делами. Помните, кто-то ждет от вас вестей, поэтому не предавайте его доверие.

Близнецы

Сегодня ни о чем не беспокойтесь, сложные дела сложатся в вашу пользу. Можете рассчитывать на приятные совпадения и выгодные предложения, даже несмотря на занятость. Просто избегайте чрезмерных трат. Тригон Луны к вашему знаку может легко привести к потере рассудка, особенно при покупках через приложения. Не стесняйтесь навещать друзей после обеда; это будет приятно.

Рак

Будьте внимательны, ведь сегодня вы можете понадобиться людям больше, чем когда-либо. День хорош для того, чтобы наверстать упущенное, но не перегружайте себя новыми делами. Вам нужно выделить время на оплату счетов и уборку; это подарит вам больше душевного спокойствия. Соединение Марса благоприятствует физической форме и красоте. Однако не будьте слишком самокритичны, так как это излишне испортит вам настроение.

Лев

Позаботьтесь о своих финансах и работе, и день пролетит незаметно. Будьте сегодня осторожны со словами, особенно если собираетесь обсуждать чьи-то мечты или чувства. Вы можете немного запутаться в происходящем, или обнаружить, что ваши взгляды не всем нравятся. К счастью, ваша интуиция защитит вас от неприятностей. Вечером прояснятся различные сомнения, и вы почувствуете, что контролируете ситуацию.

Дева

потребностях. Вы будете игнорировать всех, кто думает иначе. Сосредоточьтесь на действиях, а не на эмоциях. Таким образом, вам будет легче достичь своих целей и избежать ненужных дискуссий. Не слушайте сплетни после обеда, так как кто-то может попытаться манипулировать вашими чувствами. Дома возможны неожиданные, но вполне приятные гости.

Весы

Солнце в соединении поможет вам придумать блестящую идею, которая приумножит ваши деньги. Сегодня хороший день для гармоничного сотрудничества. Прислушивайтесь к мнению других и даже учитесь на их ошибках, это пойдет вам только на пользу. Важные люди сегодня также будут более благосклонны, чем обычно, вы можете уверенно с ними общаться. Во второй половине дня у близкого человека могут появиться отличные идеи для различных вариантов развлечений; воспользуйтесь ими.

Скорпион

Интересная информация привлечет ваше внимание, и вы быстро решите прояснить ситуацию. Будьте осторожны, не вступайте в споры и не указывайте никому на ошибки, потому что ваши секреты могут когда-нибудь всплыть наружу. Лучше заниматься своими делами и навести порядок. Однако, если потребуется, настоящие друзья не бросят вас в беде. Будьте смелы на работе, потому что вас заметят и оценят.

Стрелец

У вас будет отличное настроение, и день пролетит незаметно. Будьте внимательны, потому что Солнце в секстиле благоприятствует неожиданным предложениям и профессиональному успеху. На встречах у вас появятся идеи, которые принесут вам признание и авторитет. Не бойтесь нового, потому что это принесет вам пользу. Проведите день в кругу друзей; успехи других поднимут ваш оптимизм.

Козерог

Вы будете трудолюбивы, но предпочтете действовать независимо. Мнение окружающих не будет для вас иметь большого значения, но это может вызвать напряжение. Квадрат Солнца благоприятствует амбициозным целям, но не стоит злиться на окружающих. Во второй половине дня стоит пересмотреть ваши последние проекты. Возможно, вы снова упустили из виду какую-то важную деталь, и Марс в оппозиции поможет вам быстро исправить ситуацию.

Водолей

Вы станете общительным и простите других за старые обиды. Вы наконец-то помиритесь с тем, кто раньше с вами не соглашался. Все вокруг вздохнут с облегчением, и атмосфера улучшится. Сосредоточьтесь на своих счетах во второй половине дня, и вы быстро решите проблему. Также стоит отправиться за покупками, так как весна стремительно приближается. Соединение Луны также благоприятствует различным оздоровительным и косметическим процедурам.

Рыбы

Сегодня вы будете внимательнее прислушиваться к мнению окружающих. Возможно, вы даже узнаете какие-нибудь неожиданные сплетни о себе. Стоит стремиться к признанию, но не любой ценой. Сосредоточьтесь на тех, кто вам дорог, и не тратьте энергию на тех, кто вас все равно не поймет. Вечером стоит сходить на свидание или встретиться с друзьями, чтобы снять стресс.

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