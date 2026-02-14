День влюбленных со снегом: чем удивит погода украинцев 14 февраля. Карта

14 февраля в Украине атмосферные фронты с юга обусловят дожди и мокрый снег в ряде регионов. Осадки ожидаются в южной части, восточных и большинстве центральных областей, а также ночью на Закарпатье и Прикарпатье.

Украинский гидрометцентр обнародовал прогноз на 14 февраля на своей странице в Facebook. Синоптики уточнили, что в отдельных регионах объявлен первый уровень опасности из-за тумана.

"14 февраля ночью и в первой половине дня в северных, большинстве западных, центральных и Харьковской областях туман, видимость 200–500 м", – отметили специалисты.

Погодные условия суток

На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируют. В то же время ночью и в первой половине дня в северных, большинстве западных, центральных и Харьковской областях будет образовываться туман. Видимость местами будет снижаться до 200–500 метров.

Кроме того, ночью на дорогах, кроме юга и юго-востока, местами возможна гололедица. Из-за этого водителям советуют быть внимательными. Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

Температура и ветер

Температура воздуха ночью составит от 3° тепла до 2° мороза, днем – до +5°. На Закарпатье и на юге страны ночью ожидается 1–6° тепла, днем 4–9°. В Крыму воздух прогреется до 12°.

Ветер будет северо-западный, в восточных областях – юго-восточный, со скоростью 7–12 м/с.

Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в Украину снова придет похолодание. В отдельных регионах с 16 февраля столбики термометров опустятся до -18 градусов. Однако морозы не будут длительными и уже 18 февраля ожидается повышение температуры.

Как сообщал OBOZ.UA, харьковский сурок Тимка IV предсказал, когда в Украину придет весна. На этот раз его прогноз не оставил сомнений – он увидел свою тень.

