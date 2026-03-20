День весеннего равноденствия 2026: что запрещено делать

День весеннего равноденствия, который в 2026 году приходится на 20 марта, практически во всех мировых традиционных культурах имел чрезвычайно большое значение. Астрономически с этого момента день становится длиннее ночи, а символически – жизни побеждает зимний холод и темноту.

Неудивительно, что такой особенный день оброс множеством поверий, суеверий и табу. Люди верили: как проведешь этот день, так и расцветет твоя жизнь до следующей весны. OBOZ.UA поинтересовался, что не советовали делать в равноденствие наши предки.

Главные запреты

Подавляющее большинство народов мира живет с убеждением – в равноденствие нельзя грустить и провоцировать любые негативные эмоции. Считалось, что в этот день запрещено злиться, ссориться или даже допускать мрачные мысли. Поскольку энергия дня направлена на обновление, любой негатив может "зациклиться" и преследовать человека весь год. Поэтому лучше посвятить день победы света только светлым эмоциям и чувствам.

Также во всем мире стараются встречать день победы весны в чистом доме. Старые вещи, пыль и хлам считались магнитами для болезней. Поэтому от них избавлялись еще накануне.

Что запрещалось в Украине

Конечно, наши предки тоже почитали символический день наступления весны и связывали его с красивыми традициями. В частности, закладывали основы успеха на весь год, соблюдая определенные табу.

Запрет на тяжелый труд "в земле". Пока солнце не перешло границу и не "отперло" землю (а это часто привязывалось именно к равноденствию или Теплому Алексею, который празднуют 17 марта по новому стилю), копать, забивать колья или строить фундамент было нельзя. Сонную землю старались не будить.

Запрет печь хлеб в плохом настроении. Традиционное весеннее печенье в Украине называется "жаворонки". Оно имеет форму птички и считается призывом к птицам возвращаться домой и приносить с собой весну. Замешивать тесто для него и выпекать его следовало только с чистыми мыслями. Если хозяйка ругалась во время замешивания теста, верили, что птички "не полетят", то есть весна будет холодной и неурожайной.

Табу на хвастовство. В этот день не принято было рассказывать о своих планах или успехах. Граница между мирами тонкая, и "дурной глаз" или завистливый дух могли легко сглазить будущий урожай или приплод скота.

А как в мире

Кельты и народы Северной Европы связывают весеннее равноденствие с фигурой богини рассвета Эостры. Возрожденные культы, такие как викканство, считают, что в период равноденствия нельзя рубить деревья или копать землю без крайней необходимости. Считается, что земля в этот момент "беременна" новой жизнью, и беспокоить ее – большой грех, что приведет к неурожаю.

У персидских народов, которые в этот день отмечают свой главный праздник – Навруз, до сих пор существует суеверие: нельзя разбивать стеклянные предметы. Если в день равноденствия треснет зеркало или посуда – это предвещает раскол в семье. Также не принято занимать деньги, чтобы не "выдать" свой достаток на целый год вперед.

В Индии во время фестиваля Холи, совпадающего с равноденствием, существуют свои предостережения. Нельзя оставаться в одиночестве и в тишине – духи весны любят шум и смех. Если человек проводит это время в молчании, он рискует остаться без внимания удачи.

Японцы в период Шубун-но-хи (день весеннего равноденствия) уделяют особое внимание почитанию предков. Суеверия говорят, что нельзя употреблять мясо в этот день, ведь это время очищения. Нарушение этого запрета, по преданию, может навлечь гнев духов рода.

