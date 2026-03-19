Почему у католиков и православных разные даты Пасхи: как их определяют

В 2023 году Православная церковь Украины сделала шаг навстречу мировым христианским церквям, перейдя на новоюлианский календарь. Теперь украинцы празднуют почти все религиозные праздники, включая Рождество одновременно с остальным миром. Однако разница в дате Пасхи все еще сохраняется.

В этом году христиане западного обряда (католики, протестанты) встретят Воскресение Христово 5 апреля, а восточного (православные, греко-католики) – 12 апреля. OBOZ.UA разбирался, почему такие близкие церкви определяют дату своего главного праздника по-разному.

Православная традиция

В православной традиции для расчета даты используется так называемая Александрийская пасхалия. Вот ее основные правила:

Пасха должна наступить после весеннего равноденствия, однако оно вычисляется по старому юлианскому календарю;

праздник происходит после первого полнолуния, следующего за равноденствием;

празднование не может совпадать или предшествовать иудейскому Песаху.

В этой традиции есть два важных нюанса, которые создают разрыв с западным миром. Первый – это тот самый юлианский календарь, который лежит в основе расчетов. Согласно ему, "церковное" равноденствие всегда приходится на 21 марта, которое фактически выпадает на 3 апреля, ведь светский мир живет по григорианскому календарю, в котором все даты смещены на 13 дней назад. Поэтому первое полнолуние после равноденствия часто наступает позже, чем это происходит фактически.

Кроме того, существует жесткое каноническое требование: христианская Пасха не может праздноваться раньше или одновременно с еврейским Песахом. Если по расчетам эти даты совпадают, православная церковь переносит празднование еще на неделю вперед.

Католическая традиция

Католическая церковь перешла на более астрономически точную Григорианскую пасхалию еще в XVI веке. Главное отличие заключается в том, что Ватикан привел церковный календарь в соответствие с реальными астрономическими событиями.

Для определения даты праздника католики так же ориентируются на первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия. Однако они используют точное астрономическое равноденствие (которое по гражданскому календарю приходится на 20-21 марта) и реальные фазы Луны.

А еще, в отличие от православной традиции, католическая церковь не привязывает свою Пасху к дате еврейского Песаха. Это часто приводит к тому, что западные христиане празднуют Пасху на неделю, а иногда и на месяц раньше восточных.

