День Украинской Государственности: что это за праздник и будет ли выходной

В календаре государственных праздников Украины дата 15 июля занимает особое место. В этот день мы отмечаем День украинской государственности и чтим тысячелетнюю историю украинского государства и несокрушимое стремление нашего народа к свободе.

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OBOZ.UA рассказывает, почему для праздника выбрали именно эту дату и как его традиционно отмечают в Украине. Объясняем также, будет ли в этот день выходной.

Почему именно 15 июля

Православная церковь Украины именно 15 июля чтит святого равноапостольного князя Владимира Великого. Это он в конце 10 века принял решение о введении христианства, как единой религии во всей Киевской Руси. Это усилило единство земель средневекового государства. А также дало огромных толчок развитию его культуры и ускорило интеграцию в европейский мир.

Будет ли День украинской государственности выходным

Несмотря на то, что День украинской государственности входит в перечень государственных праздников Украины, статуса выходного дня он не имеет. Верховной Раде предлагали провозгласить его таковым, однако депутаты не приняли этого решения. Поэтому по состоянию на сейчас праздник не является выходным днем. Хотя в отдельных учреждениях могут проводиться торжественные или праздничные мероприятия.

История Дня украинской государственности

Необходимость во введении специальной даты, которая бы помогала повысить осведомленность общества о преемственности государственной традиции Украины, возникла после того, как путинская Россия усилила свое пропагандистское давление. После Революции Достоинства Кремль начал особенно рьяно распространять нарратив о том, что Украины, как государства, не существовало и ее придумал Владимир Ленин. Хотя на самом деле на наших землях еще со времен Средневековья возникали такие государства, как Киевская Русь, Гетманьщина и Украинская Народная Республика.

С этой целью в 2018 году бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Леонид Кравчук и Виктор Ющенко обратились в парламент с инициативой введения Дня Государственности в Украине. Указ о создании праздника подписал 24 августа 2021 года их преемник Владимир Зеленский. Впрочем, тогда датой праздника было определено 28 июля. Именно в этот день отмечался День князя Владимира.

Когда в 2023 году ПЦУ приняла решение перейти на новоюлианский календарь и сместить даты почти всех церковных праздников на 13 дней назад, религиозный и светский праздник разошлись в календаре. И тогда Церковь обратилась к власти с просьбой изменить дату Дня украинской государственности. Владимир Зеленский удовлетворил эту просьбу 14 июля 2023 года. С того момента датой праздника стало 15 июля. В этот день украинцы чтят традицию собственной государственности, вспоминают фигуру князя Владимира и отмечают годовщину крещения Руси, как исторически связанные между собой праздники.

Традиции Дня украинской государственности

Хотя праздник достаточно новый, уже сложились определенные традиции его отмечания. В разных городах Украины проходят торжественные мероприятия: поднятие государственного флага, возложение цветов к памятникам историческим деятелям, в частности князю Владимиру. В Киеве, где монумент правителю Киевской Руси возвышается на Владимирской горке, традиционно проводят праздничные молебны, церемонии и культурные мероприятия.

В учебных заведениях, музеях и библиотеках к празднику организуют тематические лекции, выставки и интерактивы, посвященные государственным процессам, истории украинских символов – герба, гимна, флага. Все больше внимания уделяется просветительской работе, ведь День украинской государственности призван углублять знания о прошлом, формировать чувство принадлежности к общей истории и ответственности за будущее.

День Украинской Государственности – это не просто праздничная дата в календаре, а заявление о существовании сильной, независимой нации с глубокими историческими корнями. И каждый раз, когда его отмечают, украинцы утверждают: наше государство имеет тысячелетнюю традицию, а его будущее – в руках сознательных и свободных людей.

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