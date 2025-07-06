Когда Преображение Господне в 2025 году: дата

Преображение Господне – один из двенадцати самых больших праздников в христианском календаре. В этот день верующие вспоминают важное событие из Евангелия – явление Иисуса Христа своим ближайшим ученикам.

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Праздник имеет глубокое духовное значение и тесно связан с летними народными традициями. OBOZ.UA рассказывает об истории праздника.

Когда празднуют Преображение Господне в 2025 году

В сентябре 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, синхронизированный с григорианским. Из-за этого дата праздника изменилась.

По старому стилю Преображение отмечали 19 августа

В 2025 году, по новому календарю, праздник приходится на 6 августа

Это смещение – часть более широкого процесса календарной реформы, приближающей украинскую церковную традицию к европейской практике.

История Преображения

Согласно Евангелию, Иисус Христос поднялся на гору вместе с тремя апостолами: Петром, Иаковом и Иоанном. Во время молитвы лицо спасителя засияло, а одежда стала ослепительно белой. Это преображение стало свидетельством его божественной природы. В тот момент перед Христом появились пророки Моисей и Илия, которые разговаривали с Ним, а с неба раздался голос: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, которого Я возлюбил".

Христос запретил ученикам рассказывать об увиденном до тех пор, пока не воскреснет из мертвых. Этот эпизод стал важным звеном в понимании природы Спасителя – как Человека и как Бога.

Традиции празднования

Преображение Господне отмечают торжественными богослужениями. Верующие приносят в храм корзины с фруктами, преимущественно яблоками, сливами, грушами и виноградом – для освящения. Именно поэтому в народе праздник имеет еще одно название – Яблочный Спас.

Согласно традиции, до Преображения не принято было пробовать яблок нового урожая. Только после освящения в храме плоды считались "разрешенными" к употреблению.

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