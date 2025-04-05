День тотального обновления: что обязательно нужно сделать 5 апреля

В субботу, 5 апреля, длится 7 лунный день. Луна перешла в знак Рыб, Солнце находится в Овне.

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Что нужно сделать в этот день и каких энергий ожидать, рассказала астролог и нумеролог Исита Гая эксклюзивно для OBOZ.UA. По ее словам, сегодня можно ощутить настоящее обновление.

"Это будет энергетически насыщенный день, и вы почувствуете его как тотальное обновление", – пообещала Исита Гая. По ее словам, сегодня можно почувствовать, будто с плеч упал тяжелый груз.

Именно поэтому сегодня наступает хороший момент для ритуалов очищения. "Обязательно нужно курить в этот день свечи. Вы можете очистить свою квартиру, очистить свое помещение: взять свечу черного, синего, серебряного, фиолетового цветов и пройтись по своему помещению", – посоветовала астролог.

Особое внимание следует уделить туалету, а также пройтись возле всех дверей. "Потому что каждая дверь – это портал", – объяснила она.

Также Исита Гая посоветовала обойти со свечой все углі своего дома. "И вы увидите, что в некоторых местах от свечей начал идти темный дым. Вот эти места – это места загрязнения. Поэтому суббота – это день чистоты и день обновления. Использовуйте этот день для себя", – сказала астролог.

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