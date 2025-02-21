21 лютого світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Це нагадування про важливість захисту та підтримки української мови в усіх сферах життя. Незважаючи на законодавчі вимоги, у Києві досі трапляються випадки надання послуг російською мовою. Розглянемо декілька таких ситуацій та способи реагування на них.

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Історія №1: Спортивний клуб і мова тренувань

На початку лютого в одному з київських спортивних клубів тренери проводили заняття з плавання для дітей російською мовою. На прохання перейти на українську, один із тренерів відповів: "Спілкуюсь із дітьми російською і далі буду це робити!" Після звернення до менеджменту клубу та надання відеодоказів, керівництво заборонило тренерам використовувати російську мову на групових заняттях. Однак на індивідуальних заняттях мова спілкування залишилась на вибір клієнтів.

Історія №2: Мовна стійкість у кав’ярні

В одному з київських кафе обслуговування клієнтів відбувалося російською мовою. Коли відвідувач попросив обслуговувати його українською, персонал відмовився. Після скарги до адміністрації закладу, ситуація змінилася: персонал почав обслуговувати клієнтів державною мовою.

Таких історій океан…

Законодавча база

З 16 січня 2021 року набрала чинності стаття 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка зобов’язує надавачів послуг обслуговувати споживачів українською мовою. Це стосується всіх сфер обслуговування, включно з освітніми послугами, такими як гуртки та секції. Використання іншої мови можливе лише на прохання клієнта та за згодою обслуговуючого персоналу.

Як діяти у випадку порушення

Якщо ваші права на обслуговування українською мовою порушуються, ви можете звернутися зі скаргою до Уповноваженого із захисту державної мови. Це можна зробити, надіславши листа на адресу: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12, або електронною поштою: [email protected].

Захист української мови — це спільна відповідальність кожного громадянина. Активна позиція та обізнаність у своїх правах допоможуть створити україномовний простір у всіх сферах життя.