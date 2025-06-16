День правильных поступков: что нужно сделать 16 июня. Астропрогноз

В понедельник, 16 июня продолжается 20 лунный день. Луна весь день пробудет в Водолее, но вечером перейдет в знак Рыб, Солнце находится в Близнецах.

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Что можно сказать об этом понедельнике и что не стоит делать в этот день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она назвала 16 июня днем спокойствия, уравновешенности и правильных поступков.

"В этот день обязательно свяжитесь с родными, близкими, поговорите с ними по душам", – порекомендовала Исита Гая.

Также, по ее словам, в этот понедельник будут растворяться негативные энергии, негативные эмоции и негативные мысли. "В этот день также вы приходите к какому-то внутреннему балансу, к внутренней гармонии, и вы начинаете видеть следующие шаги. Вы начинаете понимать, куда вам нужно двигаться", – спрогнозировала астролог.

В целом, она назвала этот понедельник днем, который будет напрямую влиять на ваше будущее и ваши будущие ситуации. А значит, это достаточно важный день.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 16 июня для всех знаков зодиака – для кого этот понедельник станет хорошим днем, чтобы осуществить задуманное.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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