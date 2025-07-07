День-портал: чего ожидать 7 июля. Астропрогноз

В понедельник, 7 июля, продолжается 12 лунный день, а вечером начнется 13-й. Луна находится в Стрельце, Солнце – в созвездии Рака.

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Что принесет такой понедельник, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она посоветовала начать этот день в хорошем настроении.

"С улыбки мы начинаем этот день, с радости, которую мы отправляем в этот день", – сказала она.

По словам астролога, семерка, которая является числом этого понедельника, символизирует день духовного развития, день духовного пробуждения, день открытия своей внутренней природы. "Поэтому в этот день-портал происходит определенное перерождение, определенное открытие своего истинного семени", – сказала Исита Гая.

Именно поэтому она посоветовала в этот день прислушиваться к знакам. "Слушайте знаки, прислушивайтесь к себе, к своей интуиции, что вам хочется делать, куда вам хочется пойти в этот день, на что вам хочется направить внимание в этот день", – сказала астролог.

Исита Гая призвала сегодня идти за собой. "Идите за собой, и вы сможете познать глубину этой вселенной", – сказала она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 7 июля для всех знаков зодиака – кому сегодня стоит помочь своим близким.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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