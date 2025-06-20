День перезагрузок и романтики: астропрогноз на пятницу, 20 июня

В пятницу, 20 июня продолжается 24 лунный день. Луна находится в Овне, а Солнце проводит последний день в знаке Близнецов.

Видео дня

Что это принесет нам, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она назвала эту пятницу днем отдыха и перезагрузки.

"Этот день подходит для романтических встреч, романтических дней, вечеров", – сказала астролог. Она посоветовала, как именно провести такую пятницу: "Сходите с любимым человеком в ресторан, в кафе, погулять на улице, встретиться в парке, прогуляться".

Кроме того, Исита Гая посоветовала посвятить время, внимание и любовь и себе. "Почитайте интересную книгу, встретьтесь с друзьями, сделайте медитацию, посидите в кругу близких вам людей", – посоветовала она.

По словам астролога, этот день поможет наполнить ваше сердце, исцелить вас, раскрыть ваши внутренние лучшие качества. "Это день романтики и любви. И я советую вам надевать розовый цвет в этот день" – добавила Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 20 июня для всех знаков зодиака – кому сегодня стоит посвятить время развлечениям, а кому время сходить на свидание.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.