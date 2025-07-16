День энергии: как провести 16 июля. Астропрогноз

В среду, 16 июля продолжается 22 лунный день. Луна с утра перешла в созвездие Овна, Солнце остается в знаке Рака.

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Какими энергиями будет наполнен этот день и какую практику лучше для него подобрать, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она посоветовала, что сделать, чтобы провести нынешнюю среду радостно.

Так астролог порекомендовала сегодня как можно больше общаться с близкими людьми. "Я советую вам провести этот день в радости, в общении с друзьями, с близкими, с родными", – сказала она.

Также Исита Гая посоветовала цвета одежды, которые сегодня принесут жизненные силы в вашу жизнь. "Советую одевать желтый цвет, оранжевый, красные цвета", – сказала астролог.

Эту среду она назвала днем энергии. "И если вы именно в этот день насыщаете себя яркими энергиями, вы будете проживать эмоции радости", – пообещала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал точный гороскоп для 16 июля для всех знаков зодиака – кому сегодня особенно повезет в любви.

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