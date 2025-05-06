День баланса мужского и женского: астропрогноз на 6 мая

Во вторник, 6 мая продолжается 9 лунный день, который ближе к полудню перейдет в 10-й. Луна находится в Деве, Солнце - в Тельце.

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В каких энергиях пройдет такой день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она объяснила, что 6 мая является днем сочетания противоположных энергий.

"Нужно понимать, что 6 мая - это вторник и это энергия Венеры, потому что шестерка соответствует Венере - это энергия красоты, но вторник - это энергия Марса, это энергия силы", - пояснила Исита Гая. По ее словам, в этом дне сочетаются мужская и женская энергия.

"И я советую вам наладить отношения со своей второй половинкой. Если у вас есть отец или мать, вы можете позвонить, написать родителям. Вы будете чувствовать родовые корни. Если у вас дети, сын или дочь, вы можете уделить внимание им", - порекомендовала астролог.

Она подчеркнула, что сегодняшний день является сочетанием мужского и женского, поэтому во второй половине дня очень стоит провести свидание со своей половинкой. "Так объединяется мужская энергия Марса и женская энергия Венеры. И через сердце вы сможете чувствовать, как эта энергия циркулирует и как она наполняет ваше сознание, подсознание и ваше сердце", - сказала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 6 мая для всех знаков зодиака - кому в этот день стоит бороться за свои мечты.

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