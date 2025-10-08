Даже в квартире: как правильно хранить тыквы

Тыква содержит много витаминов, клетчатки и антиоксидантов, а при правильном хранении может оставаться свежей несколько месяцев. Чтобы она не испортилась, важно создать правильные условия даже в обычной квартире.

Тыква "не любит" ни холода, ни чрезмерной влаги. OBOZ.UA рассказывает, как правильно хранить эти овощи.

Оптимальное место для хранения

Для долгого хранения нужно выбрать сухое, прохладное и темное место с температурой около +15...+18 °C.

В квартире для этого прекрасно подойдет утепленный застекленный балкон, шкаф в коридоре. Плоды следует класть плодоножками вверх на сухую солому, опилки или стружку, чтобы они не касались твердой поверхности и не образовывали пятен.

Главное – избегать прямых солнечных лучей и резких перепадов температуры, ведь это может привести к появлению трещин и гниению.

Подготовка тыкв к хранению

Перед тем как складывать тыквы, их нужно вымыть, высушить и протереть слабым раствором отбеливателя (2 столовые ложки на 4 литра воды). Это поможет уничтожить микроорганизмы, которые вызывают гниение. После обработки тыквы должны полностью высохнуть.

Плоды лучше не складывать вплотную, а оставить между ними небольшое расстояние для циркуляции воздуха. Если есть возможность, тыквы можно подвесить в сетках для продуктов. Хранение на бетонном полу нежелательно – холод снизу быстро повреждает кожуру.

Регулярный уход и проверка

Даже в самых лучших условиях тыквы нужно осматривать примерно раз в две недели. Если на поверхности появились пятна, трещины или мягкие участки, такие плоды следует сразу убрать. После этого все остальные тыквы, которые касались поврежденной, следует протереть тем же слабым раствором отбеливателя.

Правильно сохраненные тыквы остаются пригодными к употреблению не менее трех месяцев, а иногда – до семи.

Замораживание тыквы

Еще один надежный способ сохранить тыкву – заморозить ее. В таком виде она сохраняет цвет, аромат и пользу до 12 месяцев. Для этого очищенную тыкву нарезают кубиками, бланшируют в кипящей воде 2–3 минуты, затем быстро охлаждают в холодной воде, обсушивают и раскладывают в герметичные пакеты.

Замороженная тыква прекрасно подходит для приготовления супов-пюре, каш, запеканок, пирогов и десертов.

Сушка тыквы

Еще один эффективный метод – сушки. Тонко нарезанные ломтики тыквы высушивают в духовке или электросушилке при температуре до 60 °C. Хранить их лучше всего в плотно закрытых банках или контейнерах в темном месте. Сушеная тыква не теряет своих полезных свойств и может использоваться для приготовления каш, мюсли, выпечки или компотов в течение всего года.

