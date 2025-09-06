Когда лучше всего сажать яблони: как правильно ухаживать

Яблони – одни из самых популярных плодовых деревьев в частных садах украинцев. Но, чтобы получить от них действительно хороший урожай, важно соблюдать правильную агротехнику посадки и ухода за растениями.

Как это сделать правильно, рассказал блог "Агросила". Он собрал все правила ухода за яблонями – от момента посадки до защиты от вредителей.

Сроки посадки

Оптимальным временем для высадки яблонь в саду является осень – примерно с середины октября до конца ноября. А также весенние недели от момента, когда оттает почва и до конца апреля. Посаженные в эти периоды деревья хорошо и быстро приживаются.

Важный нюанс, выбирая деревья для высадки, нужно обращать внимание на тип сорта – самоопыляемый он или нет. Те яблони, которым нужны опылители, лучше высаживать по несколько штук рядом.

Как правильно сажать яблони

Чтобы дерево хорошо прижилось и развилось, его нужно не только вовремя, но и правильно высадить. И вот как это сделать:

расстояние между деревьями должно составлять не менее 3 метров;

яму, в которую вы будете сажать яблоню, перед посадкой следует хорошо полить;

место прививки саженца должно оставаться на уровне или чуть выше земли;

корни молодого дерева в момент посадки расправляют равномерно, засыпают верхним плодородным слоем почвы, а затем снова поливают и хорошо утрамбовывают, чтобы яблоня закрепилась;

во время посадки хорошо будет внести органические удобрения, такие как перепревший навоз или куриный помет. Для этого выкапывают глубокую яму (примерно 80 см), на дно которой кладут удобрение, далее его засыпают слоем почвы (20 см), после чего высаживают саженец – такого запаса яблони должно хватить на 3-4 года, в течение которых ее можно будет не подпитывать;

чтобы дерево легче прижилось и для формирования кроны, саженец можно укоротить – обрезку проводят сразу после посадки;

оптимальная форма кроны яблони – веретенообразная или чашевидная, обрезают ее ежегодно зимой или весной до распускания почек.

Как ухаживать за яблонями

В первый год после посадки яблони нуждаются в тщательном уходе. Впрочем, старшим деревьям тоже не помешает внимание. Вот что нужно делать, чтобы они были здоровыми и хорошо плодоносили:

в первый год яблоням нужны регулярный полив, рыхление и мульчирование почвы;

перед цветением деревья стоит профилактически обрабатывать препаратами на основе меди;

приствольный круг радиусом примерно 50 см важно содержать чистым от сорняков;

обрезку дерева пропускать не стоит – это помогает поддерживать правильную форму кроны и защищать дерево от вредителей и болезней.

Как подкармливать яблони

Чтобы яблони имели достаточно питательных веществ, органические удобрения (перепревший навоз, куриный помет, компост) вносят раз в 2–3 года в приствольный круг. Впрочем, если он засеян травой, можно обойтись без органики.

Минеральные удобрения вносят яблоням по определенному графику. Весной и до середины лета нужен азот, во второй половине лета и осенью — калий и фосфор.

Защита от болезней и вредителей

До распускания почек и после опадения листьев яблоням проводят профилактические обработки смесями фунгицидов и инсектицидов. Современные препараты одновременно защищают от большинства болезней и вредителей. Впрочем, ждать первых проявлений заражения не стоит, деревьям нужно проводить профилактику.

Яблони часто поражаются тлей, листовертками, долгоносиками, клещами, молями и короедами. Они повреждают листья, цветы и плоды. Для защиты деревья обрабатывают несколько раз за сезон. Особенно важна важная весенняя обработка: по спящим почкам, во время их раскрытия, бутонизации и после цветения.

Сегодня также существуют иммунные сорта яблонь, устойчивые к основным грибковым болезням, в частности парше и мучнистой росе. Если хотите иметь меньше работы в саду, выбирайте именно их.

