'Даже посреди кошмара войны есть место для любви': морпех в Константиновке нашел гитару и посвятил песню своей жене. Видео

Защитник из 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского с позывным "Скай" сыграл легендарную песню культовой украинской рок-группы "Плач Иеремии" и посвятил ее любимой жене. Песню украинский воин исполнил на инструменте, который был найден в разрушенной российскими оккупантами Константиновке.

Видео обнародовали бойцы 36-й бригады. Даже среди кошмара войны есть место для любви, утверждают они.

Инструмент нашли случайно

"Скай" родом из Полтавщины, где он до начала широкомасштабного вторжения российских захватчиков работал частным предпринимателем. Сейчас военный – оператор БПЛА. Каждый день он видит, во что россияне превратили Константиновку, и каждый день чувствует боль – и за украинский город, и за Украину и украинцев в целом.

"Инструмент нашел случайно среди кучи мусора в доме. Услышал характерный звук, начал разгребать хлам, вытащил гитару. Забрал ее, а уже на позиции попытался настроить и заиграть. А у нее звучание оказалось на уровне топовых, элитных инструментов. Просто сел перебирать струны, подумал о жене, родных, семье – и эта песня была первой, которая пришлав голову", – рассказывает "Скай".

Песню "Ты в третий раз этим летом зацветешь" военный считает жемчужиной украинского рока.

А музыку, по словам самого защитника, он любит, сколько помнит себя. На фронте он всегда старается найти время для игры, это очень помогает отвлечься и ему, и собратьям.

Защитники 36-й ОБрМП

36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского была сформирована еще в 2015 году – из части отдельной бригады береговой обороны, которая годом ранее вышла из оккупированного Крыма. Сразу после создания 36 ОБрМП попала в АТО, на Мариупольское направление.

В апреле 2022 года во время обороны Мариуполя подразделения 36-й ОБрМП сумели соединиться с силами полка "Азов" на территории металлургического комбината Азовсталь и продолжить оборону завода. А уже в конце октября того года морпехов передислоцировали на Авдеевское направление.

В ноябре 2022 года бригада участвовала в боях на Херсонском направлении и освобождении правобережья Херсонщины. С мая 2024 года бригада обороняла Волчанск, а уже осенью того года воевала на курском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты не прекращают давить на наших военных в Донецкой области. Враг уничтожает все, что попадается на его пути, исключением не стала и Константиновка. На самом деле, сейчас город выглядит, как кадры из фильма ужасов.

Недавно наши защитники (возможно, именно "Скай") с помощью дрона доставили жительнице Константиновки хлеб и печенье. О помощи старушка попросила, оставив надпись на снегу.

