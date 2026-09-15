Даже без солнечного света: 9 комнатных растений, которые хорошо растут в комнатах без окон

Некоторые виды комнатных растений хорошо приспосабливаются к слабому освещению и могут расти под обычными офисными лампами или специальными фитолампами. В то же время важно помнить: ни одно растение не способно долго жить в абсолютной темноте. Если естественного света нет совсем, ему нужно хотя бы регулярное искусственное освещение.

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О самых выносливых растениях рассказали автор книг о тропических растениях Энид Оффолтер, специалист по садоводству Университета Миннесоты Лора Айриш-Гансон и эксперт по комнатным растениям Лиза Элдред Стейнкопф.

Филодендрон

Филодендроны считаются одними из лучших растений для помещений с недостаточным освещением.

По словам Энид Оффолтер, они хорошо переносят слабый свет, а большое количество разновидностей позволяет подобрать растение практически для любого помещения.

Вьющиеся филодендроны можно направить вверх по опоре, а компактные сорта хорошо подходят для полок или столов. Стоит учитывать, что филодендроны токсичны для домашних животных.

Сансевиерия

Сансевиерия известна своей выносливостью.

Лора Айриш-Гансон объясняет, что даже в помещении без окон растения могут получать свет от потолочных ламп. Если они работают по несколько часов ежедневно, некоторым видам этого достаточно для медленного роста.

Сансевиерия хорошо переносит слабое освещение и не требует частого полива, поэтому подойдет даже тем, кто часто забывает ухаживать за вазонами.

Замиокулькас

Замиокулькас заслужил репутацию одного из самых неприхотливых комнатных растений. Он способен приспосабливаться к очень слабому освещению и долгое время обходиться без полива. В более темном помещении рост будет значительно медленнее, однако растение может сохранять свою декоративность.

Для комнат без окон это один из самых надежных вариантов, особенно если там регулярно работает искусственное освещение.

Эпипремнум

Эпипремнум, или потос, хорошо подходит новичкам. Он переносит слабое освещение, нерегулярный полив и не требует частой подкормки.

Длинные побеги можно пустить вдоль стены, полки или специальной опоры. Благодаря этому одно растение способно стать заметной частью оформления даже небольшой комнаты.

При более ярком рассеянном свете эпипремнум будет расти быстрее, но приспособиться он может и к значительно более тёмным условиям.

Бромелиевые

Вриезия и гузмания – популярные представители семейства бромелиевых, которые хорошо переносят недостаточное освещение. В природе многие такие растения растут под густыми кронами деревьев, поэтому прямое солнце им не нужно.

Они хорошо подходят для ванных комнат, офисов и других помещений без окон, если там есть искусственное освещение. Дополнительное преимущество – яркие соцветия, которые добавляют цвета даже самому тёмному интерьеру.

Спатифиллум

Спатифилум также способен приспосабливаться к слабому освещению.

Лиза Элдред Стейнкопф отмечает, что видела спатифилумы, которые хорошо росли практически только под офисными лампами. Особенно хорошо к таким условиям могут адаптироваться молодые растения, если с самого начала растут при невысокой интенсивности света.

Спатифиллум любит умеренно влажную почву, но не переносит постоянного застоя воды. Он также токсичен для домашних животных.

Монстера

Монстера не является очевидным выбором для тёмной комнаты, однако при правильном подходе её тоже можно выращивать без естественного света.

Для неё желательно установить небольшую фитолампу над растением. Современные компактные модели можно закрепить на полке или использовать как обычный светильник.

При достаточном количестве искусственного света монстера способна активно расти и формировать крупные характерные листья.

Хлорофитум

Хлорофитум легко узнать по длинным узким листьям и маленьким дочерним розеткам, свисающим с побегов. Это растение быстро растет и способно переносить довольно слабое освещение.

Оно хорошо подходит для подвесных кашпо или высоких полок. В комнате без окон рост может замедлиться, поэтому по возможности стоит обеспечить растению несколько часов дополнительного искусственного света.

Аглаонема

Аглаонема – еще один удачный вариант для тёмных помещений. Её ценят за декоративную листву и способность приспосабливаться к недостаточному количеству естественного света.

В комнате без окон растение может расти медленнее, поэтому фитолампа поможет поддерживать его активное развитие.

Особенно неприхотливыми обычно являются зеленолистные разновидности: сорта с очень яркой или пестрой окраской требуют больше света.

Главное правило для комнаты без окон

Если помещение полностью лишено естественного освещения, недостаточно просто поставить туда "теневыносливое" растение.

Для фотосинтеза ей всё равно необходим свет. Некоторым выносливым видам может хватить обычного офисного освещения для медленного роста, однако лучшим решением станет фитолампа, которую включают на несколько часов ежедневно.

Также в темном помещении важно не переливать растения. Из-за более медленного испарения влаги почва сохнет дольше, а чрезмерный полив может быстро привести к загниванию корней.

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