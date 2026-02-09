Россия обстреляла железную дорогу в Украине: пассажиры каких поездов опоздают

Россия обстреляла ряд железнодорожных участков в Украине, в результате чего был поврежден локомотив, а некоторые пассажирские поезда следуют с задержками. В районах повышенного риска введен автобусный объезд.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". В частности, речь идет о задержках железнодорожного рейса Сумы – Киев и Сумы – Харьков.

Сумская и Черниговская области

Произошел обстрел железнодорожной инфраструктуры, в результате которого были повреждены локомотив и контактная сеть. Работники железной дороги и пассажиры на Сумщине находятся в укрытиях, а также:

следуют с задержками поезда Сумы – Киев и Сумы – Харьков;

возможны оперативные изменения в региональном и пригородном сообщении.

Харьковская область

Проезд на участке Лозовая – Барвенково – Краматорск обеспечивается автобусным объездом. Он остается зоной повышенного риска.

Запорожская область

Продолжается усиленный мониторинг ситуации с безопасностью. В зависимости от обстановки поезда могут пропускаться либо применяться автобусные трансферы, поэтому пассажиров просят внимательно слушать инструкции поездных бригад и вокзальных стюардов.

"Укрзалізниця" отменила рейсы

Из-за ситуации с безопасностью на Сумщине и Черниговщине 9 февраля "Укрзалізниця" изменила часть своих маршрутов. Это означает, что ряд маршрутов пригородных поездов временно будут курсировать не до станции Сновск, а до Кролевец. В частности, это затронет такие поезда:

№6541 Кролевец – Конотоп (вместо Неплюево – Конотоп);

(вместо Неплюево – Конотоп); №6542 Конотоп – Кролевец (вместо Конотоп – Неплюево);

(вместо Конотоп – Неплюево); №6543/6544 Кролевец – Конотоп (вместо Неплюево – Конотоп).

Некоторые сообщения вообще были отменены. В этот день временно не будут курсировать такие рейсы:

№6502 Сновск – Бахмач-Пас ;

; №6501 Бахмач-Пас. – Сновск ;

; №6504 Сновск – Бахмач-Пас ;

; №6503 Бахмач-Пас. – Сновск.

