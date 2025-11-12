Давление по территории Украины будет расти: синоптики сказали, в каких регионах ждать дождей и туманов. Карта

В четверг, 13 ноября, почти по всей территории Украины ожидается дождливая погода. Кроме того, ожидаются туманы, поэтому водителям стоит быть внимательнее на дорогах.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, ближайшей ночью похолодает.

На погоду в Украине начнет влиять поле повышенного давления, которое формируется. Поэтому на западе страны осадков уже не будет.

А на остальной территории остаточные процессы атмосферного фронта еще будут обусловливать выпадение небольших дождей.

Воздушные потоки, которые будут поступать с запада и северо-запада, принесут прохладный воздух. Поэтому ночью температура будет колебаться в пределах 0...+5 градусов. А днем столбики термометров не поднимутся выше +5...+10.

Предупреждение о густых туманах

Вниманию водителей и пешеходов, завтра в западных и местами в северных областях ночью и утром ожидаются туманы, поэтому будьте внимательны и осторожны.

Метеорологи предупреждают, что 13 ноября на западе страны будет густой туман. Видимость составит 200-500 м, из-за чего объявлен I уровень опасности, желтый.

ГСЧС отметили, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

"Будьте внимательны! Погодные условия могут осложнить движение транспорта. Водителям рекомендуем снизить скорость, увеличить дистанцию и использовать противотуманные фары", – советуют чрезвычайники.

Погода 13 ноября в Киеве

В Киеве и области в четверг будет облачная погода с незначительными прояснениями. Пройдет небольшой дождь. В ночные и утренние часы местами туман.

Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

В Киеве ночью прогнозируют +3...+5, днем +6...+8.

По области ночью 0...+5, днем +5...+10 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце недели в Украину придет потепление, но оно будет недолгим. Уже в воскресенье, 16 ноября, показатели на столбиках термометров ощутимо снизятся.

