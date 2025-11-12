В Украину придет потепление, но ненадолго: синоптик дала прогноз. Карта

Украинцам стоит ожидать потепления, которое придет на нашу территорию накануне выходных. Однако уже в воскресенье, 16 ноября, показатели на столбиках термометров ощутимо снизятся.

Подробнее об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что на юге тепло сохранится дольше чем в других регионах.

Прогноз погоды на 13 ноября

В четверг надеяться на какие-то кратковременные прояснения смогут жители лишь в западных регионах Украины. На большей части территории будет сохраняться облачная погода, местами ожидаются небольшие дожди. Ветер будет преобладать западный или юго-западный, слабый или умеренный.

В течение дня теплее всего будет на западе и юге страны – от +9 до +13 градусов, на остальной территории воздух прогреется до +7...+11 градусов.

"Как видно из прогностической карты температуры воздуха (карта внизу), центром прохладной погоды завтра будет островок Черниговщина-Киевщина-Черкасская область, +5+9 градусов", – говорится в сообщении.

Погода в Киеве на четверг и прогноз на следующие дни

В Киеве в четверг, 13 ноября, ожидается преимущественно облачная погода. Небольшой дождь возможен ночью и утром, днем – без существенных осадков. Температура воздуха будет оставаться прохладной – около +6...+7 градусов.

"В пятницу-субботу немного потеплеет, до +10 +14 градусов, в воскресенье - ощутимо похолодает, где-то до +4 +9 градусов (в южной части еще будет тепло). В понедельник – снова рывок до +9+13 градусов, чтобы уже со вторника, с 18-го ноября снова сильно – ууух! – похолодало", – подчеркнула Диденко.

Как писал OBOZ.UA, ранее спикер Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщала, что в ближайшее время предпосылок для образования снежного покрова на территории Украины не ожидается. Исключением станет лишь высокогорье Карпат, куда может в ноябре прийти "зима".

