Давление будет продолжать падать: синоптики сказали, где в среду ожидать дождей. Карта

В Украине в среду, 25 марта, согласно последним прогнозам погоды, в целом будет переменная облачность, но без осадков. Лишь на юго-востоке страны синоптики ожидают местами небольшой дождь.

Видео дня

Северо-восточный, а в западных и северных областях юго-западный ветер будет незначительным, его скорость не превысит 5-10 м/с. Об этом сказано в последних сообщениях Укргидрометцентра.

Температурный режим

В целом в среду температура ночью составит от 3° тепла до 2° мороза (причем на юге страны – 2-7° тепла). Однако уже днем воздух прогреется до 11-16° тепла.

Аналогичная погода ожидается по территории Киевской области и самой столицы - переменная облачность без осадков, юго-западный ветер 5-10 м/с.

Температура по столичной области ночью будет составлять от 3° тепла до 2° мороза, а днем – 11-16° тепла. В Киеве мороза не ожидают и ночью будет 1-3° тепла. А днем – плюс 12-14°.

Объяснение специалистов

"25 марта в Украине синоптическая ситуация будет меняться ощутимее, чем характер погоды. Давление будет продолжать падать, хотя наша территория все еще будет оставаться вне поля зрения атмосферных фронтов. Именно поэтому в большинстве областей сохранится погода без осадков", – объясняют в Укргидрометцентре.

На удивление уютный и теплый март этого года обусловлен антициклонами. В целом уровень средней декадной температуры второй половины марта соответствует показателям начала апреля, утверждают климатологи.

Однако приятная для горожан, такая погода не очень хороша для аграриев. Дело в том, что во многих областях отмечается не характерная для ранневесеннего периода низкая относительная влажность воздуха в дневные часы - 30% и ниже.

Предупреждение об опасности

Отдельно синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях в течение 25 марта. А именно – в среду будет продолжаться развитие половодья на реках суббассейна Десны "с суточной интенсивностью 1-15 см".

Подъем воды "будет сопровождаться дальнейшим затоплением поймы на реке Снов возле Сновска и переливом дороги между селами Большой Дырчин и Малый Дырчин Черниговского района", отмечают в Укргидрометцентре.

Это первый, желтый уровень опасности, отмечают синоптики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!