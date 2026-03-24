В Украину перед Вербным воскресеньем ворвется похолодание: синоптик дала подробный прогноз

В среду, 25 апреля, в Украине ожидается теплая погода, однако в отдельных регионах будет дождливо. Тем не менее, в последние дни марта и в начале апреля в Украине ожидается похолодание.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко. По другим данным от метерологов, в определенные даты в некоторых западных регионах пройдет снег.

По словам синоптика, максимальная температура воздуха в течение дня ожидается +12... +16 градусов. В то же время в Полтавской, Харьковской и Кировоградской областях до Крымьского полуострова +7...+11 градусов.

Преимущественно по всей территории завтра без существенных осадков, лишь на юго-востоке Украины небольшие дожди. В Киеве завтра, 25 марта, ожидается +12... +14 градусов, без осадков. В то же время синоптик предупреждает, что с 31 марта-1 апреля в Украину придет похолодание.

В то же время в Укргидрометцентре сообщают, что завтра, 25 марта по всей территории Украины облачно с прояснениями, средняя температура воздуха в течение суток +4...+13 градусов с отметкой +. Ночью местами в восточных, северных, западных и центральных регионах ночью столбики термометра опустятся до 0.

Аномальные холода в начале апреля

По данным метеорологов Ventusky, похолодания в Украине начнутся в последние дни первого весеннего месяца. Как свидетельствует климатическая карта за 30 марта, первый снег активно может выпасть в Ивано-Франковской области ближе к ночи.

6-7 апреля, по прогнозам синоптиков, зимний циклон может дойти, предварительно, до центральных регионов. Высокая вероятность мокрого снега с дождем, поскольку температура в большей части городов будет чуть выше 0 в течение этих дней.

