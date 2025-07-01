'Давайте ценить наш умеренно-континентальный климат': синоптик раскритиковала коллег за 'аномальную жару' в Украине

Вечером понедельника, 30 июня, синоптик Наталья Диденко раскритиковала своих коллег, которые анонсируют "аномальную жару" в Украине. Потому что, по ее прогнозам, она продержится всего три дня.

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Об этом синоптик написала в Facebook. Она призвала, в частности, "ценить наш умеренно-континентальный климат".

"Уже началось! Рассказывают об аномальной страшной жаре, которая надвигается в Украину. Кто эти источники, которые рассказывают - трудно сказать. Понятно, что это испуг от западноевропейской жары.

Также Диденко рассказала свой прогноз, который она "видит своим синоптическим глазом". В частности то, что "аномальная", "страшная" жара в Украине ожидается 3, 4 и 5 июля.

"Днем ожидается в пределах +28+32 градуса, на юге, юго-западе и местами в центре +32+35 градусов. Далее тридцатки побудут в южной части, а где же им еще быть? А на остальной территории значительно сдержаннее, +24 +28 градусов", – добавила она.

По прогнозу Натальи Диденко, июль в Украине начинаем свежей погодой с температурой воздуха +20+25, на юге до +28 градусов.

"Вот что уже могло бы успокоиться, так это ветер – завтра снова порывистый, с северо-запада. В четверг аж попустит. Дождь 1 июля вероятен на северо-востоке Украины. И все!" – подчеркнула Диденко.

А вот в Киеве, по прогнозу синоптика, первого июля ожидается днем +20+22 градуса, ветер порывистый, северо-западный, без осадков.

Она отметила, что "жара в столицу придет 3-го июля, 4-го также попечет, 5-6 июля попустит, 7-8 июля снова будет подпекать. А вот с 9-го июля снова – температурная скромность".

"Не поддавайтесь сплетням, не слушайте горлопанов, чистите пространство вокруг себя", –– подытожила свой прогноз Наталья Диденко.

Накануне, 29 июня, в "Укргидрометцентре" сообщили, что в течение недели в Украине будет царить умеренная температура воздуха, однако в четверг и пятницу жара усилится и в западных областях достигнет +36 градусов.

Ранее сообщалось, что синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал жару до +39 градусов. Их будет две волны, по его информации. Первая – примерно с 3 до 4 июля (с максимальными показателями в +37 градусов), вторая – с 7 до 10-го числа (с максимумом в +39 градусов).

Как писал OBOZ.UA, на Европу надвигается серьезная волна жары, которая накроет континент в ближайшие дни. Местами прогнозируют температуру до +42 градусов. Предупреждения об экстремальных погодных условиях уже обнародовали метеослужбы Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции.

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