В Украину возвращается жара: какой будет погода в начале недели. Карта

В понедельник, 30 июня, в Украине ожидается теплая летняя погода, местами будет жарко до +30 градусов. В то же время в некоторых регионах прольются дожди и грозы.

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Такой прогноз обнародовали в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, понедельник будет облачным с прояснениями.

Местами прогнозируют небольшие кратковременные дожди и грозы.

Ночью в большинстве южных, а днем в большинстве западных и восточных областей без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в северной части местами порывы 15-20 м/с.

Жара возвращается

Ночью в Украине +13...+18 градусов тепла, днем +20...+25 градусов, на юге и Закарпатье до +30 градусов.

В Киеве и области в понедельник облачно с прояснениями. Местами синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь, по области грозы.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем по области местами порывы 15-18 м/с.

Ночью +13...+18 градусов тепла, днем +20...+25 градусов.

В Киеве ночью +14...+16 градусов, днем +21...+23 градуса.

По прогнозу Укргидрометцентра, в течение недели в Украине будет царить умеренная температура воздуха, однако в четверг и пятницу жара усилится и в западных областях достигнет +36 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптики спрогнозировали, что настоящая жара может установиться в Украине с начала июля. Однако отсутствие осадков может стать началом засухи, по крайней мере в отдельных регионах.

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