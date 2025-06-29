В Украину возвращается жара: какой будет погода в начале недели. Карта
В понедельник, 30 июня, в Украине ожидается теплая летняя погода, местами будет жарко до +30 градусов. В то же время в некоторых регионах прольются дожди и грозы.
Такой прогноз обнародовали в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, понедельник будет облачным с прояснениями.
Местами прогнозируют небольшие кратковременные дожди и грозы.
Ночью в большинстве южных, а днем в большинстве западных и восточных областей без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в северной части местами порывы 15-20 м/с.
Жара возвращается
Ночью в Украине +13...+18 градусов тепла, днем +20...+25 градусов, на юге и Закарпатье до +30 градусов.
В Киеве и области в понедельник облачно с прояснениями. Местами синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь, по области грозы.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем по области местами порывы 15-18 м/с.
Ночью +13...+18 градусов тепла, днем +20...+25 градусов.
В Киеве ночью +14...+16 градусов, днем +21...+23 градуса.
По прогнозу Укргидрометцентра, в течение недели в Украине будет царить умеренная температура воздуха, однако в четверг и пятницу жара усилится и в западных областях достигнет +36 градусов.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптики спрогнозировали, что настоящая жара может установиться в Украине с начала июля. Однако отсутствие осадков может стать началом засухи, по крайней мере в отдельных регионах.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!