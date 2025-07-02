'Давайте оставаться едиными в одной вере и одной надежде': Папа Лев XIV встретился с епископами Синода УГКЦ. Фото

В Ватикане 2 июля состоялась уже вторая встреча Синода епископов Украинской греко-католической церкви с Папой Римским Львом XIV. Во время встречи Блаженнейший Святослав передал понтифику списки пленных и без вести пропавших украинцев. Также глава УГКЦ пригласил Папу Льва XIV лично посетить Украину.

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Блаженнейший Святослав подарил понтифику икону Святого архистратига Михаила, покровителя Киева, рассказали в Синоде УГКЦ. В свою очередь новый глава Святого Престола заверил всех в своей близости с украинским народом, отметив силу его веры и надежды в условиях войны.

"Я близок к вам и через вас – ко всем верующим вашей Церкви. Давайте оставаться едиными в одной вере и одной надежде. Наше единство – это великая тайна, которая является реальностью даже с теми братьями и сестрами, чья жизнь вырвана из этой земли, но принята Богом. В Нем все живет и приобретает полноту смысла", – сказал Папа Лев XIV.

Святейший Отец также отметил, что "нас всегда утешает уверенность, что Пресвятая Богородица находится с нами, помогает нам, ведет нас к своему Сыну, который является нашим миром".

Папа Лев XIV отдельно попросил епископов УГКЦ помолиться "Отче наш" вслух на украинском языке, потому что ему "очень понравилось", как звучит молитва именно на украинском.

Как сообщал OBOZ.UA, Папа Лев XIV впервые встретился с украинскими паломниками УГКЦ в Ватикане 28 июня. Именно тогда понтифик и имел возможность услышать "Отче наш" и другие молитвы на певучем украинском языке.

В свою очередь Блаженнейший Святослав поблагодарил Святейшего Отца за поддержку, которую Папа постоянно оказывает украинскому народу. Он подчеркнул, что Синод епископов УГКЦ этой аудиенцией свидетельствует, что "все наше синодальное действие происходит в полном и видимом сопричастии с епископом Рима".

"Обычно мы пишем письмо сопричастия, а сегодня это произошло живым способом. За это сопричастие мы заплатили кровью мучеников и терпим преследования сегодня. Но также благодаря тому, что мы, как Церковь и как народ, могли опереться на "Петрову скалу", мы смогли выстоять на протяжении тысячелетия, особенно в ХХ веке", – подчеркнул Блаженнейший Святослав.

Петрова скала – образное название католической церкви, происходящее от слов Христа из Евангелия: "И говорю тебе: ты Петр, и на этой скале я построю церковь мою..." (Матф., 16, 18). Иисус провозгласил, что именно Петр будет "скалой", на которой Он построит свою церковь, потому что с греческого имя Петрос означает "скала".

Отметим: Папа Римский Лев XIV уже неоднократно призывал мир прекратить войну в Украине.

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