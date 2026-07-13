"Dance of Freedom": юная украинская гимнастка с протезом Александра Паскаль отправляется в международное турне

10-летняя украинская гимнастка Александра Паскаль, лишившаяся ноги в результате российского ракетного удара по Одесской области, отправляется в международное турне Dance of Freedom ("Танец свободы"). В течение двух недель она выступит на пяти континентах, чтобы напомнить миру: война в Украине продолжается, а украинские дети продолжают бороться за своё будущее.

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Первое выступление Александры состоится 17 июля в Париже. Далее тур продолжится в Нью-Йорке (20 июля), Рио-де-Жанейро (23 июля), Найроби (27 июля) и завершится 31 июля в Токио. В каждом городе юная гимнастка представит специальную танцевальную постановку в знаковых городских локациях.

Во время тура Dance of Freedom Александра через танец будет рассказывать свою историю – историю украинского ребенка, пережившего войну, но не утратившего веры в жизнь. В мае 2022 года жизнь Александры изменил российский ракетный удар по Одесской области – девочка лишилась ноги. После длительного лечения и реабилитации она вернулась к спортивной гимнастике, возобновила тренировки на протезе и снова начала выступать на международных соревнованиях.

Сегодня Александра является примером стойкости для тысяч украинцев. В этом году она завоевала золотую медаль престижного международного турнира Carla’s Rhythmic Cup в Румынии, а в 2025 году была удостоена государственной награды "Будущее Украины" за мужество, стойкость и силу духа.

Проект Dance of Freedom реализует Фонд Рината Ахметова при поддержке ФК "Шахтер" к 35-й годовщине Независимости Украины. Его цель – через историю Александры привлечь внимание международного сообщества к украинским детям, чьи жизни навсегда изменила война, и показать их силу, несокрушимость и стремление жить.