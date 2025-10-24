'Даем инструменты для психологической самопомощи': как психологи 'Блогер Кэмпа' Фонда Рината Ахметова помогают детям преодолевать последствия войны

За каждой историей ребенка, который приезжает на отдых в "Блогер Кэмп" от Фонда Рината Ахметова, стоит опыт войны: эвакуация, потеря дома, родных, тревоги и страхи. Чтобы помочь ребятам как можно быстрее восстановиться, с ними постоянно работают психологи, которые прошли специальное обучение по программе "Травма войны" от Фонда.

Специалисты помогают детям прорабатывать эмоции и триггеры. К тому же дают им техники и инструменты, которые помогают самостоятельно справиться с тяжелыми воспоминаниями, бессонницей, паническими атаками, осознать травматический опыт и двигаться дальше. Один из таких инструментов – путеводитель "Время заботы о себе" – практическое пособие с упражнениями и советами, которые помогают детям преодолевать стресс и восстанавливать эмоциональное равновесие. Загружайте его здесь.

"Наши дети уже четвертый год живут в состоянии войны. Они получили очень тяжелые психологические травмы и потери. Дети постоянно травмируются из-за происходящего. Наша программа нацелена прежде всего на то, чтобы дать детям инструменты для психологической самопомощи. Мы учим техникам и методикам, как успокоиться во время стресса, как снять напряжение и тревогу. Эти знания потом очень помогают детям в дальнейшей жизни", – объясняет психолог Юлия Крючкова.

Психологи отмечают, что многие дети охотно обращаются за индивидуальными консультациями. Это способствует стабилизации их психологического состояния и формирует ощущение внутренней опоры.

"В "Блогер Кэмпе" мне больше всего нравятся занятия по психологии. Наш психолог создает комфортные условия и дает возможность быть услышанной. Я узнала много нового о том, как справляться со стрессом и какие факторы на это влияют. Дыхательные практики и телесные техники помогают поддерживать себя – и морально мне здесь стало намного лучше", – говорит 14-летняя Яна из Харькова.

15-летняя Дарья из Сум также очень довольна отдыхом и возможностью проработать свои переживания с психологом.

"Здесь я получила много навыков по психологии. Например, научилась упражнению "бабочка". Это такие телесные движения, которые успокаивают в ситуациях тревожности и панических атак. После такого упражнения быстро успокаиваешься", – отмечает девушка.

Психологи также подчеркивают, что групповые занятия в "Блогер Кэмпе" помогают детям почувствовать поддержку, научиться говорить о своих эмоциях и преодолевать последствия травматического опыта в безопасной атмосфере доверия и взаимопонимания.

"Когда дети общаются дома с друзьями – это одно. Когда они приезжают сюда и взаимодействуют в группе, основываясь на опыте, – это совсем другое. В группе они активно общаются, развивают коммуникативные компетенции. Это гораздо полезнее, чем просто сидеть в телефоне", – отмечает психолог.

Фонд Рината Ахметова организует смены "Блогер Кэмп" для ребят 10–16 лет, которые пострадали в результате войны в Украине, пережили потерю дома или были вынужденно депортированы в РФ и вернулись домой. На этот раз на осенней смене среди кемперов также были дети защитников Мариуполя.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" уже почти 5 тысяч детей из разных уголков страны получили возможность восстановить силы, обрести надежду и получить новые впечатления.

За 20 лет деятельности Фонда поддержку получили более 6 миллионов детей Украины.

Следите за обновлениями и анонсами новых изменений "Блогер Кэмпа".