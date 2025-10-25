Люди говорят: "да кто ты такой?", а я за них воевал. Тяжелее всего знать, что мог попробовать и не попробовал. Умирают лучшие. Рубрика: Военный говорит.

Далее текст на языке оригинала.

***

Найбільш травмуюче – з танку по мені лупашили. Але вижив.

Все досі згадується.

І ще коли пацанів на руках виносив, і вони помирають на руках. Просто на руках

Це постійно згадується.

Ті, з ким починав бойовий шлях.

А ще боляче, коли питають постійно люди про війну. Бо їм просто інтересно.

Я пояснюю.

Але вони не розуміють.

Буває так, що я вночі кричу або воюю. Не понімаю, де знаходжусь. Ніби я на передку.

Прокидаюсь. І думаю, чо пацани так громко говорять.

***

Тривожить те, що дуже багато витрачаю на ліки.

І держава не забезпечує достатньо.

Без них жити взагалі неможливо.

Поки приймаєш – тримаюсь.

Перестаєш – депресія, злість.

В армії ти потрібен.

А тут ти нікому не потрібен. Роби собі шо хочеш.

***

В ЦНАПі стояв.

На Біржі труда стояв 3 місяці. Роботу не знайшли.

Приходиш.

Є окошко для військовослужбовців без черги. 12 окошок.

Люди починають сперечатись. Женщіни, бабульки.

"Да хто ти такий. Чому попереду всіх." А я воював за них.

Хочеться задушити людей після таких слів.

***

Нещодавно пропав безвісти друг хороший.

Він мені як брат був.

Востаннє спілкувались на новий рік.

Другой раз і плакать хочеться.

Стільки молодих поховали. Старі вижили, а молодих ховали.

Так важко.

Саме важче – це хоронити хлопців.

Все наче закарбувалось в голові. Даже голоса пам’ятаю.

***

Про майбутнє і не думаю. Нічого не ясно.

Уникаю спілкування з людьми.

#військовий говорить