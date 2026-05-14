Чувствительные к холоду: когда надо сажать кабачки

Кабачки считаются неприхотливым растением, однако они очень чувствительно реагируют на холодную почву и перепады температур. Если высеять семена слишком рано, всходы могут быть слабыми или вовсе не появиться.

Именно поэтому огородники советуют ориентироваться не только на календарь, но и на погодные условия. Для хорошего урожая важно дождаться стабильного тепла и правильно подготовить участок. OBOZ.UA собрал советы огородников, когда лучше всего сажать кабачки в 2026 году и как ухаживать за растениями после появления всходов.

Когда высевать кабачки в 2026 году

Главным условием для посева кабачков является хорошо прогретая почва. Температура земли на глубине 8-10 сантиметров должна быть не ниже +12°C, а среднесуточная температура воздуха – держаться на уровне около +15°C.

В разных регионах Украины сроки посева отличаются:

на юге кабачки рекомендуют высевать в конце апреля или в начале мая;

в центральных областях оптимальным периодом будет 5-20 мая;

на севере и западе страны – примерно 10-25 мая.

Поздние сорта можно высаживать даже в июне – это не повлияет на урожайность.

Иногда огородники ориентируются не на точные даты, а на состояние природы. Считается, что цветение вишни и массовое появление одуванчиков свидетельствуют о достаточном прогреве почвы для высадки тыквенных культур.

Также многие учитывают фазы Луны. Самым благоприятным периодом для посева кабачков считают нарастающую Луну. Зато в новолуние и полнолуние работы на огороде советуют отложить.

Как правильно подготовить грядку

Даже удачно выбранный день не гарантирует хорошего урожая без правильной подготовки почвы. Кабачки нуждаются в солнечном участке, просторе и рыхлой земле.

Перед посевом грядку перекапывают, добавляют компост или перепревший навоз, после чего хорошо проливают теплой водой. Семена высевают в лунки на глубину 3-4 сантиметра в тяжелой почве и до 6 сантиметров – в легкой.

Между рядами оставляют примерно метр расстояния, а между растениями – до 70 сантиметров. В каждую лунку обычно кладут несколько семян, а после всходов оставляют самый сильный росток.

После формирования первых листьев кабачкам нужен регулярный, но умеренный уход. Поливать растения рекомендуют теплой водой раз в неделю, а во время цветения – немного чаще.

Полив лучше проводить утром, чтобы избежать избыточной влаги ночью. После появления 3-4 листьев растения можно подкормить азотными удобрениями для активного роста.

Если кабачки высеяли в начале мая, огородники советуют накрывать грядки агроволокном. Оно поможет защитить молодые растения от перепадов температур и ускорит развитие.

При благоприятных условиях первые плоды кабачков появляются уже через 35-45 дней после всходов. Именно поэтому правильный старт сезона имеет решающее значение. Даже несколько холодных дней после раннего посева могут существенно задержать развитие растений и отсрочить сбор урожая.

