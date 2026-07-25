Чтобы была вторая волна цветения: как правильно обрезать лаванду

Если обрезать лаванду сразу после первого цветения, она может снова зацвести еще до осени. Однако не стоит медлить: поздняя обрезка ослабляет растение и повышает риск его подмерзания зимой.

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Первые соцветия узколистной лаванды обычно отцветают в июле. В это время колоски теряют насыщенный фиолетовый цвет, а мелкие цветы начинают засыхать снизу вверх. Именно тогда и стоит проводить летнюю обрезку, сообщает Deccoria.

Как правильно обрезать лаванду

С этой процедурой лучше не медлить. Новым побегам нужно несколько недель, чтобы окрепнуть до первых заморозков. Обрезка после середины сентября может ослабить куст и увеличить риск подмерзания. Точный срок зависит от сорта и погоды. Некоторые сорта зацветают позже, поэтому их обрезают уже в августе.

Для работы нужен острый и продезинфицированный секатор. Тупое лезвие может повредить побеги и создать благоприятные условия для проникновения возбудителей болезней.

Побеги следует укоротить примерно на треть длины , делая срез чуть выше самой нижней пары листьев.

, делая срез чуть выше самой нижней пары листьев. Срезать одревесневшую часть стебля нельзя . Коричневые участки без листьев редко образуют новые побеги, поэтому слишком глубокая обрезка может привести к отмиранию ветки.

. Коричневые участки без листьев редко образуют новые побеги, поэтому слишком глубокая обрезка может привести к отмиранию ветки. Во время работы кусту желательно придать округлую форму. Это не только сделает его более аккуратным, но и улучшит циркуляцию воздуха внутри растения.

Если все сделать вовремя, лаванда часто выпускает новые бутоны уже в августе . В теплую и солнечную погоду повторное цветение может продолжаться до сентября.

. В теплую и солнечную погоду повторное цветение может продолжаться до сентября. После обрезки растение не нуждается в обильном поливе. Лаванда хорошо переносит засуху, тогда как избыток влаги может вызвать загнивание корней.

Нужно ли подкармливать лаванду после обрезки

После удаления соцветий растение начинает восстанавливать зеленую массу, однако интенсивная подкормка ему не требуется.

Лаванда естественным образом растет на бедных и каменистых почвах, поэтому избыток азота может только навредить. В таком случае побеги растут быстро, но остаются мягкими, цветов становится меньше, а морозостойкость снижается.

Подкормка после обрезки целесообразна преимущественно на бедной песчаной почве. Можно внести небольшое количество комплексного удобрения с преобладанием фосфора и калия.

Калий помогает побегам лучше переносить морозы, а фосфор способствует образованию бутонов. Удобрение для роз или цветущих многолетников следует разбавить до половины концентрации, указанной производителем.

Вместо минерального удобрения вокруг куста можно рассыпать тонкий слой зрелого компоста. Важно не насыпать его непосредственно у корневой шейки.

Все подкормки следует завершить примерно к середине августа, чтобы молодые побеги успели созреть к зиме.

Можно ли спасти старый куст лаванды

Регулярная обрезка помогает лаванде оставаться густой и компактной на протяжении многих лет. Если долго не проводить эту процедуру, куст постепенно деревенеет и оголяется изнутри. Здоровый куст имеет плотную округлую форму и листья почти от основания до верхушки. У старых запущенных растений побеги удлиняются, становятся твёрдыми, теряют листья и расходятся в стороны под собственным весом.

Сильная обрезка таких ветвей обычно не омолаживает растение, а приводит к их отмиранию. Полив и подкормка также не заставят оголенную, одревесневшую часть снова дать молодые побеги.

Единственный шанс спасти куст – обрезать его чуть выше видимых зеленых почек, не заходя в старую древесину. Если в течение нескольких недель появятся новые побеги, растение сможет восстановиться.

Если же через месяц молодых побегов не появится, куст, скорее всего, придётся заменить новым растением.

Как высушить срезанные соцветия

Срезанные цветы лаванды не стоит выбрасывать. Их можно высушить и сохранить аромат на несколько месяцев.

Сильнее всего пахнут соцветия, на которых раскрылось примерно от трети до половины бутонов. Позже эфирные масла постепенно испаряются, поэтому аромат ослабевает.

Стебли нужно связать в небольшие пучки по несколько штук и подвесить соцветиями вниз в сухом, тёмном и хорошо проветриваемом месте. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей, чтобы цветы не потеряли цвет и запах.

Сушка естественным способом длится примерно от двух до четырех недель. Лаванда готова, когда цветы легко крошатся в пальцах, а стебли становятся сухими и ломкими. Хранить ее лучше в плотно закрытых непрозрачных емкостях, например в банках из темного стекла, в прохладном и тёмном месте. Так соцветия сохранят насыщенный аромат в течение многих месяцев.

OBOZ.UA предлагает узнать о июльской обрезке фруктовых деревьев на даче.

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