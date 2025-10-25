Чтобы была максимально сочной: когда надо выкапывать морковь

Осенью огородники спешат собрать со своих участков весь урожай до наступления заморозков. Однако существуют овощи, которым можно дать немножко "померзнуть" на огороде – это только пойдет им на пользу.

Как пишет издание Agronews, к таким культурам относится морковь. Если собрать ее рано, недозрелые корнеплоды потеряют часть питательных веществ, будут быстро увядать и плохо храниться. Поэтому дайте моркови время налиться соком, набрать сладости и запастись питательными веществами до полного созревания. Для этого нужно обратить внимание на несколько важных факторов.

Так лучше всего собирать урожай моркови, когда среднесуточная температура воздуха стабильно держится в пределах +5...+7°C. Именно при таких условиях морковь становится готовой к зимнему хранению. Чем дольше она растет, тем становится сочнее и слаще.

Самая вкусная морковь получается, если выкопать ее не раньше октября, а то и в начале ноября. Главное – успеть до ощутимых морозов, так как подмерзшие корнеплоды быстрее портятся и теряют вкус.

Выкапывайте морковь в сухую и желательно солнечную погоду, осторожно поддевая ее вилами, чтобы не повредить урожай. Достав плоды из земли, сразу обрезайте ботву, оставляя до 1 см "хвостика", чтобы морковь не прорастала во время хранения. После этого дайте морковкам подсохнуть несколько часов на воздухе, избегая прямого солнца.

Для хранения отберите неповрежденные корнеплоды, остальные используйте первыми. Лучше всего держать морковь в ящиках с влажным песком или опилками при температуре +1...+3°C.

Время от времени проверяйте отложенные на зиму запасы. Корнеплоды, которые начали портиться, удаляйте. И никогда не кладите морковь храниться рядом с яблоками или грушами — они выделяют этилен, который ускоряет порчу корнеплода.

