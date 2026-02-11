Что ждет огненных знаков зодиака – Овна, Льва и Стрельца – в 2026 году

В астрологии различают четыре основные стихии: Землю, Огонь, Воду и Воздух. Каждая из них соответствует трем знакам зодиака и символизирует определенные черты личности.

Огненных знаков – Овна, Льва и Стрельца – можно описать такими словами: энергия, активность, дух, инстинкт и вдохновение, пишет Glamour. Больше о том, что их ожидает в 2026 году, читайте в гороскопе.

Овен, Лев и Стрелец – это динамичные личности, страстные и решительные. Они – энтузиасты, которые не боятся идти против всех и активно проявлять инициативу. Однако огненные знаки могут быть капризными и эмоционально нестабильными. Эти люди легко вспыхивают и стремятся к контролю. Они привлекают на себя внимание и иногда конфликтуют.

Овен

В ближайшие месяцы Овны почувствуют прилив энергии. Воспользуйтесь ею для достижения своих целей. Доверяйте своей интуиции, которая подскажет правильный путь. Важно также избегать принятия импульсивных решений. В отношениях с близкими людьми будьте открытыми и честными.

Лев

2026 год для Льва – это время показать себя. Вас заметят и оценят по достоинству. На работе и в личной жизни проявляйте инициативу. Поскольку вы склонны доминировать, то важно не переусердствовать с этим. Дайте партнерам и коллегам пространство, и вас оценят.

Стрелец

Стрельцы в 2026 году особенно почувствуют необходимость перемен и стремление путешествовать. Это хорошее время для обучения и получения нового опыта. Вы от природы интересуетесь миром, поэтому не бойтесь стремиться к большему. В эмоциональной сфере возможны неожиданные ситуации, будьте гибкими, и вы преодолеете все недоразумения.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

