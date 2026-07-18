Что такое зумы у собак и когда они становятся опасными: стоит ли обратиться к ветеринару

Чаще всего то, что ваш питомец начинает "сумасшествовать", является признаком того, что он просто чем-то увлечен и чрезмерно возбужден, и это не обязательно повод для беспокойства.

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Однако ветеринары предупреждают, что может наступить момент, когда вам придется вмешаться и обратиться за медицинской помощью, поскольку это может свидетельствовать о наличии проблемы, пишет Express.

Приступы безумия, также известные как периоды безумной случайной активности (FRAP), — это вполне нормальное поведение для вашего питомца. Это способ для вашей собаки выплеснуть накопившиеся эмоции, волнение или энергию. Но как владельцам питомца, вам следует обращать внимание на то, как часто у них случаются "зумы" и почему, поскольку изменения в их поведении могут свидетельствовать о том, что что-то не так.

Владельцам следует обратить внимание, если поведение во время приступов внезапно меняется, особенно если животное пожилое. Тогда стоит обследовать его, чтобы выяснить, не изменилось ли что-то в его организме.

Увеличение количества приступов, более частые, чем обычно, эпизоды или трудности с успокоением после них потенциально могут быть связаны со многими проблемами, включая когнитивную дисфункцию, боль или другое заболевание.

Также важно обратить внимание, сопровождается ли изменение поведения во время приступов другими симптомами, такими как изменения в режиме сна, спутанность сознания, затруднения с передвижением или необычные звуки, которые животное обычно никогда бы не издавало.

При этом следует понимать, что вместо того, чтобы пытаться прерывать приступы, лучше убедиться, что ваш питомец во время этой бурной активности находится в безопасности.

Это может означать уборку хрупких предметов, ограничение доступа к острым углам и избегание скользких поверхностей, чтобы они могли свободно бегать и делать то, что им нужно, чтобы выпустить пар.

Поэтому в следующий раз, когда у вашего питомца начнется приступ "зума", не паникуйте. Просто позвольте ему заняться этим и в целом наблюдайте за его поведением, чтобы понять, стоит ли вести его на осмотр.

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