Что такое загодя: объяснение редкого украинского слова

В украинском языке много редких, но довольно благозвучных слов, которыми стоит пополнить лексикон. Некоторые слова, действительно имеющие праславянское происхождение, ошибочно считают русизмами.

Например, редкое наречие "загодя" часто обходят вниманием, ведь слово довольно похоже на языковую кальку. Что означает "загодя" и которые можно использовать синонимы – читайте в материале OBOZ.UA.

"Загодя" означает то же, что заранее, то есть за какое-то время к чему-то. Образовалось оно от сочетания праславянских частиц "за" и "годь". А "годь" приобрела различные значения в славянских языках: год, пора, спелость, праздник, годовщина.

К примеру:

Треба загодя десь захисту шукати.

Степан загодя не підготувався до виступу, тому тепер дуже нервував.

Тільки, діду, я загодя скажу, що в мене є невеличкий хлопчик (І. Нечуй-Левицький).

Шлю вам загодя новорічний привіт (із листів Максима Рильського).

Не все слова, похожие на русские, являются калькой. Некоторые из них остались в наследство от праславянского языка. Какие еще лексемы на самом деле не суржик – читайте в материале.

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