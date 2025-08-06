Что такое 'цівка': некоторые значения вас поразят

Украинский язык полон интересных слов, которые можно изучать бесконечно. Некоторые из них имеют сразу несколько значений.

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Вероятно, вам в текстах попадалось существительное "цівка". OBOZ.UA разбирался, что оно означает и где употребляется.

Встретить это слово можно, например, у Ивана Нечуя-Левицкого:

Держачи чайник трьома пальцями і підіймаючи його високо над стаканами, вона розтягувала золоту, пахучу цівку чаю, ніби гралася своєю роботою.

Или у Олеся Гончара:

Розігріті ліси, теплі поля дихали по-весняному вільно, струмували в небо прозорими цівками марева.

Как видим из этих цитат, в них слово "цівка" употребляется в несколько отличных значениях. Выяснить, о чем идет речь, попробуем с помощью Словаря украинского языка в 11 томах.

Первым и основным значением слова он подает тонкую струю воды или какой-либо жидкости. Итак, именно в таком значении оно употребляется в цитате о чайнике да чае. Струйкой может также течь вода из крана, или кровь из раны, и тому подобное.

Кроме того, словом "цівка" могут называть:

непрерывный поток сыпучего вещества;

непрерывный поток дыма, воздуха и т. д. или неширокую полосу света;

ряд каких-то предметов или существ, движущихся друг за другом.

Но есть у этого существительного и дополнительные значения. Перечислим их также:

шпулька для наматывания нитей (в ткацком челноке, прялке и т. п.);

деталь передаточного механизма цилиндрической формы;

передняя часть ложа ружья, ручного пулемета (в некоторых диалектах и само ружье);

ствол дерева (в разговорной речи);

округлая тонкая древесина; шест;

трубчатый стебель растения;

музыкальный инструмент, изготовленный из такого стебля.

То есть, если свести все эти толкования воедино, приходим к выводу, что словом "цівка" называют что-то вытянутое и в основном цилиндрической формы. Ведь такую форму имеет и тоненькая струя воды, и стебель, скажем, бамбука, и ствол ружья. Причем чаще речь идет о чем-то подвижном (цівка води, цівка зерна, цівка куль).

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