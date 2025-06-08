Что такое клечание и откуда взялась эта традиция в Украине

Троица или Зеленое воскресенье в украинской культуре сочетает христианские верования и древние языческие обычаи. Одной из самых распространенных народных традиций в этот период является клечание – обряд украшения дома и хозяйства свежей зеленью.

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Обычай имеет глубокие корни в дохристианских представлениях о природе, ее целебной силе и связи с душами предков. OBOZ.UA рассказывает об этой древней традиции.

Происхождение и символика клечания

Клечание берет свое начало с языческих времен, когда славяне почитали силы природы, а также умерших предков, которые, по поверью, весной и в начале лета возвращаются к живым в виде духов. В это время, когда все вокруг изобилует зеленью, люди стремились защитить свои дома от всего недоброго, поэтому использовали растения, обладающие обереговой силой.

Что такое обряд клечания

Накануне Троицы, в субботу, которую называют клечальной, украинцы традиционно украшают жилье, ворота, окна, заборы и хлева зелеными ветвями деревьев, в частности березы, клена, липы, ясеня. На пол в доме и во дворе расстилают пахучее зелье: чабрец, мяту, полынь, любисток.

Зелень не только создает торжественную атмосферу, но и символически очищает пространство, отпугивает злых духов и "нечисть", которая, по поверью, активизируется именно в эти дни.

Клечание и Зеленые праздники

Обряд клечания является частью Зеленой недели, которая длится от четверга до среды включительно. Он символизирует завершение весны и начало лета, переход от одного природного цикла к другому. Считается, что растения, собранные в этот период, обладают особой силой – их использовали как лекарство, обереги, добавляли в корм скоту или развешивали в хозяйственных помещениях для защиты.

Практики и верования, связанные с клечанием

Кроме украшения дома зеленью, в дни Зеленых праздников люди придерживались ряда обрядовых действий, полных символизма и веры в связь с природой и предками. Утром собирали росу – считалось, что она помогает сохранить остроту зрения и молодость. До восхода солнца купались в реках или озерах, чтобы очистить тело и душу от всего негативного.

В поле в эти дни не работали, поскольку верили, что можно наткнуться на русалок. В лес по ветки ходили исключительно босиком – так выражали уважение к деревьям, чтобы те не "обиделись" и не потеряли силы. Обходили поля вокруг села, прося защиты для урожая от стихий – града, засухи или урагана.

Значительное место занимал поминальный обряд – посещали могилы родных, вспоминали умерших, обращались к духам предков за поддержкой и охраной рода. Особое внимание уделяли сбору зелий: травы, собранные в этот период, считались самыми сильными, и их хранили в течение года как природные лекарства и обереги.

Клечание – это не просто украшение жилья растениями, а и древний обряд защиты, очищения и почитания предков, который передается из поколения в поколение.

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