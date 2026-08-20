Что такое канифоль: как ее использовали в СССР

Слово "канифоль" было знакомо каждому, кто в СССР занимался ручным трудом. То есть практически каждому жителю Страны Советов – из-за дефицита всех товаров владеть техническими навыками было не просто полезно, но и необходимо.

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Так что, если в доме был паяльник, то рядом с ним хранились также олово и канифоль. Без маленького кусочка янтарно-коричневой смолы с характерным запахом не обходилось ни одно соединение проводов. OBOZ.UA рассказывает, как ее использовали и куда она делась.

Что такое канифоль и зачем она нужна

Канифоль – это твердая смола, которую получают из хвойных деревьев, преимущественно сосны. Если живицу – то есть жидкий сок, выделяющийся при повреждении коры, – переработать путем перегонки с водяным паром, то летучие терпены испарятся, и останется твердое хрупкое вещество желтого или темно-коричневого цвета. При нагревании она плавится, хорошо смачивает металлические поверхности и не проводит электрический ток.

Именно эти свойства сделали канифоль незаменимым флюсом при пайке. Флюс – это вещество, очищающее поверхности металлов от оксидов и жира, чтобы припой мог надежно схватываться. Канифоль при нагревании паяльником растворяет оксидную пленку на меди, не вступает в реакцию с металлом и не оставляет агрессивных остатков. Для радиоэлектроники, где важно не повредить тонкие детали, она подходила идеально. Помимо электроники, канифоль используют музыканты – ею натирают смычки для струнных инструментов, чтобы те лучше сцеплялись со струнами и давали чистый звук. В промышленности она идет на производство лаков, клеев, смазок и даже бумаги. Ею также проклеивают книги – именно она отчасти ответственна за приятный запах новой книги.

Как ее производят и кто этим занимается

Существует три основных метода производства канифоли. Смоляной – самый старый и самый качественный: натуральную смолу собирают с живых деревьев, перегоняют и получают чистую прозрачную смолу. Экстракционный – из старых пней и древесных отходов вещество извлекают с помощью растворителей. Талловый – побочный продукт целлюлозно-бумажного производства, это самая дешевая технология из трех.

Сегодня крупнейшими производителями канифоли в мире являются Китай, Бразилия и Индонезия. Китай производит более половины мирового объема. В Советском Союзе производство было сосредоточено преимущественно в России и Беларуси, где обширные массивы хвойных лесов давали достаточно сырья.

Можно ли сейчас купить канифоль

Да, канифоль сегодня доступна в любом магазине радиодеталей, хозяйственных сетях и на маркетплейсах. Продается в виде кусков весом от 25 до 200 граммов, а также в жидком виде – растворенная в спирте в качестве флюса во флаконе с кисточкой. Второй вариант более удобен для точных работ. Цена невысокая – несколько десятков гривен за кусок. Несмотря на то что на рынке появилось немало синтетических флюсов, канифоль до сих пор остается рабочим стандартом для всех, кто занимается пайкой – от школьника, увлекающегося радиотехникой, до опытного инженера.

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