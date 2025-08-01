Что такое 'афины': значение может вас удивить

В последние годы социальные сети стали настоящим источником новых знаний об украинских диалектах. Они популяризируют древние слова, в частности те, которые ранее были известны только в узком региональном употреблении.

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Еще больше этому способствуют современные исполнители, которые вплетают диалектизмы в тексты своих песен. Именно так многие впервые услышали загадочное слово – "афины". OBOZ.UA рассказывает о значении слова.

Что такое "афины"

Кто-то встретил это слово впервые благодаря новой песне певицы FIЇNKA, а кто-то помнит его еще с детства в Карпатах. "Афины" – это черника обычная, знакомая всем ягода с темно-синим соком, которая созревает в середине лета. Именно так ее традиционно называют в карпатском регионе.

Интересно, что на разных сторонах Карпат употребляются разные варианты этого слова: афины, афены, яфины, яфени. Названия, вероятно, имеют румынские корни – от слова afină, что тоже означает чернику.

Как еще называют чернику в Украине

Украинский язык богат на варианты названий этой ягоды. В разных регионах можно услышать:

чорниця;

черниця;

борівка;

бурівка;

чорні ягоди;

чорничник;

афини,яфини.

Афины – символ карпатского лета

Карпатское лето пахнет хвоей, травами и афинами. В горах они созревают в июле-августе. Самые большие черничники расположены, в частности, на хребте Боржава. Там ягоду традиционно собирают вручную, часто с использованием специального гребня – в народе это называют "чесать афины".

Сбор черники – кропотливый труд. От ее сока руки приобретают синий, почти черный цвет. После "чесания" ягоды тщательно перебирают, отделяя листья и мелкий мусор. Этот процесс является неотъемлемой частью горного быта и летнего заработка для многих местных жителей.

Чем полезна черника

Черника – одна из самых полезных ягод в природе. В народе ее еще называют "глазной ягодой" за способность улучшать зрение. В ее составе – десятки биологически активных веществ, которые не теряются даже после сушки. Среди них:

витамин С и витамины группы B (B1, B6, PP);

каротин и пантотеновая кислота;

флавоноиды, пектины;

магний, фосфор, калий, кальций;

натрий, железо, медь, марганец.

Чернику употребляют свежей, сушеной, перетирают с сахаром, варят из нее джемы, настои, используют в народной медицине при анемии, проблемах со зрением, пищеварением, кожей.

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