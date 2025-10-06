Что стоит посеять в октябре, чтобы получить хороший урожай

Несмотря на то, что погода становится прохладнее, есть много культур, которые можно посеять уже сейчас для получения щедрого урожая в ближайшие месяцы.

Видео дня

Большинство фруктов и овощей обычно будут готовы к сбору весной или летом, но некоторые культуры дадут обильный урожай зимой. От фруктовых деревьев до трав, лука и цветной капусты – это культуры, которые следует сеять сейчас, пишет OBOZ.UA.

Листья салата

Листья салата можно сеять в теплицах и обычных ящиках в течение зимних месяцев, особенно популярен сорт "Зимняя жемчужина".

Зимние салатные смеси легче всего выращивать, и они могут даже дать небольшой урожай до прихода морозов.

Бобы

Бобы нужно сеять в октябре, чтобы их можно было собирать с мая по август следующего года.

Они начнут расти сейчас, а затем зимой перейдут в состояние покоя и снова оживут весной.

Их можно сеять непосредственно в грунт или поместить в лотки, готовые к высадке на улицу через несколько недель.

Чеснок и лук

Чеснок нужно сажать сейчас, тогда он будет готов к сбору урожая с июня по август.

Просто посадите зубчики чеснока в лотки, небольшие горшки или прямо в землю на улице в октябре, чтобы они начали расти до зимы.

Осенний лук и шалот также можно сажать сейчас для раннего урожая следующим летом. Лук требует много воды, поэтому важно регулярно проверять уровень влажности почвы.

Плодовые деревья с голыми корнями

Осень – лучшее время для посадки фруктовых деревьев с голыми корнями. Если у вас немного места, вы можете выбрать карликовые сорта, но если у вас просторно, есть много видов яблонь, груш, смородины и ежевики.

Яблоки и груши будут готовы к сбору урожая с августа по ноябрь, смородина и крыжовник — с июня по август, а ежевика – с августа по октябрь.

Чернику лучше всего сажать в октябре, когда земля еще теплая и влажная. Растение приживется непосредственно перед похолоданием и началом зимы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что сделать с розами в октябре, чтобы они красиво цвели в следующем сезоне.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.