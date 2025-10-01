Что сделать с розами в октябре, чтобы они хорошо цвели в следующем сезоне

Осенью розы начинают увядать и замедлять рост, когда погода становится холоднее, поэтому очень важно обращать внимание на их листья в это время, чтобы сохранить их здоровыми.

Одна из самых больших ошибок, которую садоводы делают осенью, – это пренебрежение розами после того, как они перестают цвести, поскольку октябрь – это время, когда растение наиболее уязвимо к болезням. Старые цветы, гниющие на растении, могут подвергать розы риску грибковых инфекций, таких как черная пятнистость, которая сначала проявляется в виде больших темных пятен на нижнем листке, пишет Express.

Споры черной пятнистости процветают на гниющих листьях, и если они заразят растение, оно станет очень слабым и будет иметь меньше шансов пережить зиму. К счастью, Линдси Ворд, эксперт по садоводству из Plants 2 Gardens, рассказала, что защитить розы от болезней легко, если потратить несколько минут на удаление отцветших цветков.

Отмирающие цветы и листья выделяют много влаги, и это создает идеальную среду для размножения грибковых спор.

Удаление отмерших головок – это простой садоводческий метод, а осенью именно эта простая задача предотвращает распространение спор.

Это также предотвратит переполнение стеблей мертвыми растительными остатками, что улучшит поток воздуха для сохранения растения сухим, что является лучшим способом предотвратить заражение роз черной пятнистостью.

Розы будут гораздо здоровее, если вы сейчас их обрежете, поскольку это предотвращает расходование энергии на гниющие листья и позволяет им сохранять силы для выращивания больших и лучших цветов следующей весной.

Обязательно уберите все срезанные лепестки или листья под растением после удаления засохшей головки, поскольку это предотвращает гнойные пятна в почве в течение зимы. Ваши розы должны оставаться чистыми и здоровыми в течение зимних месяцев, чтобы в следующем году они стали сильнее.

