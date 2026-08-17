Что сделать с подушкой, чтобы спокойно спать в жару: хитрый лайфхак

Секрет сохранения прохлады в доме заключается не просто в охлаждении воздуха, а в том, чтобы вообще предотвратить поглощение тепла вашим домом и телом.

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Защищайтесь от солнца, затеняйте окна и не пропускайте тепло, прежде чем вам придется охлаждать дом. Существует также один простой трюк, чтобы спастись от жары во время сна, пишет OBOZ.UA.

Положите наволочку или тонкое простыню в герметичный пакет и охладите его в холодильнике ненадолго перед сном. Это замечательный, но простой трюк перед сном.

Тип постельного белья, на котором вы спите, также может иметь огромное значение.

Ваше тело может превратить кровать в тепловую ловушку. Используйте легкое постельное белье, воздухопроницаемые простыни и избегайте толстых одеял. Хлопковая или льняная простыня может быть гораздо лучше синтетического постельного белья.

Распространенные бытовые привычки также могут привносить лишнее тепло в ваш дом.

Старайтесь не пользоваться духовками, не принимать длительный горячий душ, не использовать сушилки для белья и не включать ненужные приборы во второй половине дня. Даже освещение и электроника выделяют определенное количество тепла, а телевизоры и игровые консоли также могут выделять много тепла.

Ранее OBOZ.UA писал, что не стоит есть перед сном.

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