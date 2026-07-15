Что сажать после лука и чеснока: это знают только опытные огородники

После сбора чеснока и лука на огороде часто освобождается немало места. Некоторые дачники откладывают все работы до следующего сезона, но до осенних холодов еще остается время для повторного посева.

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В этот период можно высевать культуры, которые быстро растут и успевают дать урожай до первых заморозков. Если же второй урожай не планируется, грядку стоит использовать для сидератов. OBOZ.UA рассказывает, что стоит сажать после лука и чеснока.

Что можно посеять после чеснока

Чеснок считается хорошим предшественником для многих культур. После него почва обычно остается менее пораженной болезнями и вредителями, поэтому грядку можно использовать повторно.

После сбора чеснока можно высевать:

редис;

дайкон;

зимнюю редьку;

шпинат;

рукколу, латук, кресс-салат и салат ромен;

укроп, петрушку и кинзу;

пекинскую капусту.

Большинство этих культур быстро растет. Некоторые из них как раз в конце лета хорошо формируют урожай, поэтому освободившаяся после чеснока грядка может еще принести пользу.

Что хорошо растет после лука

После лука также можно получить второй урожай. Для повторного посева подойдут культуры, не требующие длительного вегетационного периода.

После лука можно посеять:

редис;

раннеспелую спаржевую фасоль;

ранние сорта свеклы;

листовые салаты и рукколу;

укроп и кинзу;

пекинскую капусту.

При благоприятной погоде эти растения успеют вырасти до первых заморозков. Особенно удобно высевать зелень и салаты, ведь они быстро дают свежий урожай.

Как подготовить грядку к повторному посеву

Перед новым посевом грядку нужно очистить от растительных остатков и хорошо разрыхлить землю. Если почва выглядит истощённой, можно добавить немного компоста или перегноя.

В жаркие дни молодым всходам нужен регулярный полив. Чтобы семена быстрее проросли и не страдали от палящего солнца, грядку можно временно накрыть светлым агроволокном.

Что не стоит сажать после лука и чеснока

После лука и чеснока не рекомендуется снова высаживать растения семейства луковых. К ним относятся порей, шалот, а также снова лук и чеснок.

Причина в том, что у таких культур общие болезни и вредители. Чтобы не истощать почву и не повышать риск возникновения проблем на грядке, луковые желательно возвращать на то же место не раньше, чем через три-четыре года.

Что делать, если второй урожай не нужен

Если вы не планируете сеять овощи или зелень после лука и чеснока, оставлять землю пустой все равно не стоит. В таком случае участок можно засеять сидератами.

Для этого подойдут горчица, фацелия или овес. Они помогают сдерживать рост сорняков, улучшают структуру почвы, обогащают её органическими веществами и готовят грядку к следующему сезону.

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