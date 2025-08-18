Что принесет новая неделя: гороскоп для всех знаков зодиака на 18–24 августа

Неделя с 18 по 24 августа принесет как приятные моменты, так и испытания для всех знаков зодиака. Одни получат шанс для финансовых достижений или новых возможностей в карьере, другие же окажутся перед трудностями в отношениях или в семейных делах. В то же время новолуние, которое наступит в конце недели, будет побуждать к переосмыслению планов и откроет путь к новым начинаниям.

Астрологи Madeinvilnius советуют на этой неделе внимательнее относиться к собственному здоровью, избегать конфликтов и больше времени уделять отдыху и общению с близкими.

Овен

Неделя пройдет под знаком семейных дел. Много внимания будут требовать дети и подготовка к новому учебному году. Это хорошее время для совместного отдыха и активностей на свежем воздухе. Однако здоровье и отношения с соседями могут беспокоить – стоит найти время для релакса. На выходных уделите внимание домашним делам и уходу за собой. Возможны комплименты относительно вашего имиджа.

Телец

На этой неделе вы почувствуете успех в делах, связанных с наукой, рекламой, транспортом и медиа. Комфортнее всего вы будете чувствовать себя дома, среди семьи. На работе понадобится креативность и отказ от старых стереотипов – нововведения стоит планировать после новолуния. Выходные благоприятны для конкурсов, игр и дарения радости детям. Будьте внимательны к расходам и рискам, не поддавайтесь импульсивным покупкам.

Близнецы

Эта неделя удачна для дополнительного заработка и коммерческих дел, даже одноразовых. Однако стремление к свободе может создать напряженность в работе и отношениях. На выходных уделите внимание дому, семье и собственному здоровью. Избегайте поспешных высказываний и проверяйте свои эмоции – возможны травмы или поражение электрическим током.

Рак

Неделя полна энергии и творческих идей. Вы будете в настроении шутить и флиртовать, проявлять креативность в работе и посредничестве. Финансовые дела под контролем, но остерегайтесь людей, которые пытаются получить от вас больше, чем стоит. На выходных возможны неожиданные гости или приглашения на мероприятия – это может нарушить планы, поэтому будьте готовы к переменам.

Лев

Практические вопросы на этой неделе будут решаться непросто. Конфликты с оппонентами или требования относительно ваших прав могут привести к враждебности. Не делайте радикальных шагов и не раздражайте других. На выходных возможны приятные сюрпризы: подарки, дополнительный доход или материальная поддержка. Уделите внимание восстановлению внутреннего равновесия и мира в отношениях.

Дева

Неделя подходит для планирования и мечтаний о перспективах. Будьте внимательны к мошенникам и манипуляциям. Сплетни могут создавать напряжение, поэтому избегайте суеты. Уделяйте время отдыху и профилактике здоровья. На выходных возникнет желание измениться и продемонстрировать свои способности – оценивайте риски и последствия каждого шага.

Весы

Начало недели благоприятно для дружеских и официальных встреч, которые повысят ваше влияние. В то же время возможны интриги, конкуренция и сплетни, поэтому храните тайны и будьте осторожны с эмоциями. В выходные лучше не болтать лишнего, отдыхать и заботиться о здоровье и имидже. Контролируйте свои эмоции и избегайте конфликтов.

Скорпион

Неделя будет деловой и активной. Возможны новости от иностранных или официальных учреждений. Избегайте необдуманных финансовых рисков и поспешных вложений. В личной жизни выходные могут стать страстными и яркими – если удастся втянуться в игривые ситуации, усилия произвести впечатление будут успешными. Защитите свои сбережения и имущество.

Стрелец

Удачное время для решения долговых и кредитных вопросов. Можно укрепить авторитет, но будьте готовы к испытаниям из-за недавних ошибок. Путешествия принесут памятные впечатления. В выходные легко привлекать внимание окружающих, но избегайте демагогии и хвастовства – это может испортить отношения или настроение.

Козерог

Деловые и финансовые вопросы на первом плане. Инвестиционные и недвижимые планы могут измениться. Не забывайте о налогах, страховании и долгах. В выходные подумайте о своих перспективах и будущем – четкое планирование поможет достичь желаемого.

Водолей

Неделя насыщена желанием развития и обучения. Возможны новые карьерные перспективы. В отношениях придется проявить психологическую проницательность и щедрость, иначе рискуете разочароваться. Новолуние будет побуждать к изменениям и пересмотру планов. Проверяйте здоровье и избегайте излишней критики друзей.

Рыбы

Успехи в творчестве и новые возможности в любви. Благоприятный период для самопрезентации, работы над проектами и популяризации собственной деятельности. Возможны ситуации, которые нарушат ваш эмоциональный баланс из-за действий партнеров или оппонентов. Уделяйте внимание здоровью и обдумывайте обещания перед тем, как их давать.

