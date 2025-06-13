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Что приготовить из огурцов: рецепт самого легкого вкусного салата без майонеза
Самый легкий, при этом вкусный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также закусок – огурцы. Для того, чтобы овощи не горчили, их нужно замочить в холодной воде.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из огурцов, с луком, маслом и горчицей.
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов
- 1/4 стакана сметаны
- 1 столовая ложка яблочного уксуса
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 чайная ложка горчицы дижонской
- 1 красная луковица
- 1/4 стакана нарезанного свежего укропа
- соль по вкусу
- молотый черный перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Тонко нарежьте огурцы, посолите и оставьте на 30 минут, чтобы они пустили сок. После слейте сок и промокните огурцы бумажным полотенцем.
2. Соус: смешайте сметану, уксус, масло, горчицу соль и перец.
3. К огурцам добавьте лук и соус, хорошо все перемешайте.
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