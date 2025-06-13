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Что приготовить из огурцов: рецепт самого легкого вкусного салата без майонеза

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
879
Салат из огурцов

Самый легкий, при этом вкусный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также закусок – огурцы. Для того, чтобы овощи не горчили, их нужно замочить в холодной воде.

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Овощной салат

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из огурцов, с луком, маслом и горчицей.

Приготовление салата

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов
  • 1/4 стакана сметаны
  • 1 столовая ложка яблочного уксуса
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 чайная ложка горчицы дижонской
  • 1 красная луковица
  • 1/4 стакана нарезанного свежего укропа
  • соль по вкусу
  • молотый черный перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Тонко нарежьте огурцы, посолите и оставьте на 30 минут, чтобы они пустили сок. После слейте сок и промокните огурцы бумажным полотенцем.

Огурцы для блюда

2. Соус: смешайте сметану, уксус, масло, горчицу соль и перец.

Соус для блюда

3. К огурцам добавьте лук и соус, хорошо все перемешайте.

Готовый салат

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