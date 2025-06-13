Что приготовить из огурцов: рецепт самого легкого вкусного салата без майонеза

Самый легкий, при этом вкусный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также закусок – огурцы. Для того, чтобы овощи не горчили, их нужно замочить в холодной воде.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из огурцов, с луком, маслом и горчицей.

Ингредиенты:

1 кг огурцов

1/4 стакана сметаны

1 столовая ложка яблочного уксуса

1 столовая ложка оливкового масла

1 чайная ложка горчицы дижонской

1 красная луковица

1/4 стакана нарезанного свежего укропа

соль по вкусу

молотый черный перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Тонко нарежьте огурцы, посолите и оставьте на 30 минут, чтобы они пустили сок. После слейте сок и промокните огурцы бумажным полотенцем.

2. Соус: смешайте сметану, уксус, масло, горчицу соль и перец.

3. К огурцам добавьте лук и соус, хорошо все перемешайте.

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