Что приготовить из лаваша и фарша для перекуса: рецепт вкусного и сытного блюда

Лаваш – универсальный продукт, который может быть основой для многих сытных и вкусных блюд. Из них получится вкусный пирог, запеканка, а также трубочки и конвертики с разными начинками.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и бюджетного пирога из лаваша, с фаршем и заливкой из яиц.

Ингредиенты:

Лаваш (5 шт круглых, если квадратные то 2-3)

Фарш – 700 г

Лук – 1 шт.

Яйца – 3 шт.

Моцарелла – 180 г

Сметана 20% – 200 г

Соль, специи по вкусу

Способ приготовления:

1. В фарш добавить натертый лук, соль, перец. Смазать им лаваш, скрутить лаваш рулетиком и порезать.

2. Сложить нарезанный лаваш в форму, залить заливкой из яиц ,сыра и сметаны(заливку можно дополнительно подсолить).

3. Накрыть пирог фольгой и поставить в разогретую до 180С духовку на 40 минут, далее снять фольгу и дать зарумяниться пирогу при 200С еще 10-15 минут.

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