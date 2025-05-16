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Что приготовить из лаваша и фарша для перекуса: рецепт вкусного и сытного блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт блюда

Лаваш – универсальный продукт, который может быть основой для многих сытных и вкусных блюд. Из них получится вкусный пирог, запеканка, а также трубочки и конвертики с разными начинками. 

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Что приготовить из лаваша и фарша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и бюджетного пирога из лаваша, с фаршем и заливкой из яиц.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Лаваш (5 шт круглых, если квадратные то 2-3)
  • Фарш –  700 г
  • Лук – 1 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Моцарелла – 180 г
  • Сметана 20% – 200 г
  • Соль, специи по вкусу

Способ приготовления: 

1. В фарш добавить натертый лук, соль, перец. Смазать им лаваш, скрутить лаваш рулетиком и порезать.

Основа для блюда

2. Сложить нарезанный лаваш в форму, залить заливкой из яиц ,сыра и сметаны(заливку можно дополнительно подсолить).

Заливка из яиц

3. Накрыть пирог фольгой и поставить в разогретую до 180С духовку на 40 минут, далее снять фольгу и дать зарумяниться пирогу при 200С еще 10-15 минут.

Готовый пирог

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