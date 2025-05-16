Что приготовить из лаваша и фарша для перекуса: рецепт вкусного и сытного блюда
Лаваш – универсальный продукт, который может быть основой для многих сытных и вкусных блюд. Из них получится вкусный пирог, запеканка, а также трубочки и конвертики с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и бюджетного пирога из лаваша, с фаршем и заливкой из яиц.
Ингредиенты:
- Лаваш (5 шт круглых, если квадратные то 2-3)
- Фарш – 700 г
- Лук – 1 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Моцарелла – 180 г
- Сметана 20% – 200 г
- Соль, специи по вкусу
Способ приготовления:
1. В фарш добавить натертый лук, соль, перец. Смазать им лаваш, скрутить лаваш рулетиком и порезать.
2. Сложить нарезанный лаваш в форму, залить заливкой из яиц ,сыра и сметаны(заливку можно дополнительно подсолить).
3. Накрыть пирог фольгой и поставить в разогретую до 180С духовку на 40 минут, далее снять фольгу и дать зарумяниться пирогу при 200С еще 10-15 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: